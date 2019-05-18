挺台灣參與WHA健走 韓國會議員僑領多人同行[影]

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）駐韓國台北代表部代表唐殿文今天在首爾平昌洞北漢山山麓官邸舉辦「與台灣同行」健走活動，國會議員趙慶泰、僑領李寶禮、台商吳佳綺等多人到場力挺台灣參與世界衛生大會。

為號召支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並響應國際社會對台灣參與包含WHA在內的世界衛生組織（WHO）相關會議、機制及活動的多元支持，駐韓國台北代表部今天舉辦「與台灣同行」（Walk with Taiwan）健走活動。

唐殿文主持「與台灣同行」健走活動，包括代表部同仁、韓方友台人士、台商及僑胞等近90人參加，替台灣的健康權益向國際發聲。

參加人員上午10時在平昌洞官邸集合，由唐殿文、韓國會韓台議員親善協會會長趙慶泰及漢城華僑協會會長李寶禮說明活動宗旨、鼓舞士氣後，全體穿著「Health for all, Taiwan can help」T恤，手持標語及文宣板開始健走，隊伍聲勢浩大，活動歷時約一小時，充分展現韓國各界友我力量。

趙慶泰向中央社記者表示：「由衷祈願台灣能夠加入WHO，身為韓台議員親善協會會長，我主張台灣應該直接的、積極的參與世界醫療保健機構，因為健康、醫療、福祉並不屬於政治問題，為了世人的健康和福祉而參與，這是全世界都應該歡迎的事，在此祈願今天的健走活動能夠成為台灣加入WHO而邁出的第一步。」

唐殿文說：「首爾今天天氣晴朗，有韓國朋友、韓華僑領、台商一起聚集在這裡『與台灣同行，Walk with Taiwan』，大家一起來支持台灣能夠參加世衛大會，我們認為WHA有關衛生議題應該是不涉及政治，台灣2300萬的同胞都應該有這種基本的人權，能夠平等的參與WHA。」

李寶禮說，今天參加健走活動的宗旨，是為了聲援中華民國台灣參與WHA及WHO等國際組織，目的是在呼籲世界各國，重視中華民國全體國民的健康及衛生議題。「全民集萬步，走入WHA及WHO」是活動的目的。

李寶禮強調，此時此刻身在海外的華人，由衷希望國際支持中華民國台灣參與世衛組織，讓台灣有更多機會貢獻醫療的專業，跟其他國際衛生組織能夠有所互動，有所接軌，不再成為防疫、醫療方面單打獨鬥的孤鳥。

參與首爾「與台灣同行」的台商、喬山運動公司韓國支社長張群宜表示：「我們支持政府參加世界衛生大會，我們旅韓台商全力地支持。」

台灣長期以來致力發展醫療衛生技術，實力備受國際肯定，又位於印太樞紐，人員及貨品進出頻繁，有高度防疫需求，有權利、有能力、也有意願參與WHO，可惜2017年起未能獲邀出席WHA，出席技術會議也遭遇困難。

儘管台灣參與WHO屢受阻撓，貢獻全球醫療社會的決心從未動搖，這次透過世界串聯的「與台灣同行」健走活動，已進一步凝聚並展現全球各界對台灣訴求的認同，希望能促WHO接納台灣，實現其「健康是基本人權」的願景。

第72屆世界衛生大會（WHA）20日到28日將在瑞士日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）已連續3年未邀請台灣與會。（編輯：陳永昌）1080518

駐韓代表唐殿文（前左4）、韓國會韓台議員親善協會會長趙慶泰（前左3）、漢城華僑協會會長李寶禮（前左6）18日在首爾平昌洞代表官邸手持印有「Health for all, Taiwan can help」布條，在國旗前為支持台灣參與世界衛生大會展開健走。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年5月18日