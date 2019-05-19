是否選總統 柯文哲：該準備的還是準備好

台北市長柯文哲（右2）南下高雄進行休閒和學習之旅，19日媒體提問選總統的議題，柯文哲表示，凡事不一定要自己來做，但該準備的還是要準備好。中央社記者陳朝福攝 108年5月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）台北市長柯文哲南下高雄進行休閒和學習之旅，今天上午在下榻的飯店前答覆媒體提問所到之處不少人希望他去選總統時說，凡事不一定要自己來做，但該準備的還是要準備好。

柯文哲昨天到高雄美濃和旗山參訪農家等行程，昨晚下榻高雄市的一家飯店，並接受媒體聯訪。

對於媒體提問昨天參訪高雄時，所到之處有不少人希望他去選總統的議題，柯文哲先笑了一下表示不曉得，並舉老子的道德經「生而不有，為而不恃」，表示凡事不一定要自己來做，但是該準備的還是要準備好。

至於媒體問及昨晚的柯粉聚會中，柯文哲提到「台灣人對我有期待」等，是否有所暗示時，柯文哲說，他到每個地方，都有很多志工幫忙，他沒搞什麼基金會籌錢，也沒有什麼支出，都是靠人家的幫忙，這也是他常反過來想的，人家為什麼要無償幫忙，因此他在從政過程都堅持理想，以理想來回饋。

柯文哲今天另安排參訪慈濟基金會高雄靜思堂和高雄醫學大學等不公開的行程。（編輯：陳俊碩）1080519