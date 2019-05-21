蘇揆4指示回應工商團體訴求 林伯豐讚有效率

行政院長蘇貞昌（右）21日在行政院與工商協進會座談，會議開始前，蘇貞昌向工商協進會理事長林伯豐（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年5月21日

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）行政院長蘇貞昌今天與工商協進會會談，工商協進會理事長林伯豐指出，蘇揆提出4大指示，其中針對產創條例修訂，蘇揆明確表示應以經濟、就業為先，稅收考量在後。

工商協進會上午在行政院舉行「工商早餐會」，蘇貞昌率行政院副院長陳其邁、國發會主委陳美伶、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍等與會，與工商界討論產業需求。

工商協進會針對稅法、能源政策、加入國際經貿組織、僑外生評點制度等共提出16項提案，會中實際討論9案，剩餘7案政府將以書面回應。

林伯豐會後召開記者會表示，今天會面效率很好，蘇貞昌明確指出應該以企業發展、經濟發展為優先，稅收問題後面再來解決，今天聽來，行政院短期會滿足企業要求。

林伯豐說，蘇貞昌在會中指示4大點。工商協進會副理事長蔡明忠在會中反映境外電商問題，蘇貞昌回應指出，將請財政部研議合宜對策，協助企業把關境外商品。

其次，針對工商界希望產創條例能增加研發、人才投資抵減，蘇貞昌說，政府修訂產創條例，應以經濟發展、創造就業機會為先，稅收考量在後。

有關印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，蘇貞昌回應，要求財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消，並在一個月內提出作業方式。

蘇貞昌也表示，僑外生評點制度應檢討，在未實質改善前，由外交部提供僑生申請文件及手續便利措施。

工商協進會秘書長范良棟表示，政府針對工商團體問題，有詳盡解釋，有些問題政府正在解決。對企業界來說是良性溝通，未來也將與政府部門多加溝通。（編輯：楊玫寧）1080521