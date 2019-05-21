總統回應賴清德質疑：沒有說謊問題 這樣講太重[影]

對於是否當面問過前行政院長賴清德參選總統事宜，總統蔡英文（圖）21日在台北接受廣播節目專訪時表示，這是各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題。中央社記者吳翊寧攝 108年5月21日中央社記者吳翊寧攝 108年5月21日

（中央社記者溫貴香、顧荃台北21日電）對於是否當面問過前行政院長賴清德參選總統事宜，總統蔡英文今天表示，這是各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。對於初選規則，蔡總統也強調「絕對沒有蔡英文改變機制這件事」。

蔡總統下午接受「POP大國民」主持人蔡詩萍訪問。主持人詢問賴清德上午接受媒體專訪表示，總統沒有問過他，要不要參選總統，並質疑不是總統說謊就是總統幕僚說謊，蔡總統回應，還原事實比較重要，賴清德登記之前黨內確實有蠻多人問過他這個問題，直接或間接都會問。

蔡總統表示，確實3月16日立委補選前一週，有見到賴清德一起吃晚餐，她問賴清德將來要做什麼，也有跟賴清德講「清德，這一局我們兩個最關鍵，如果你要做什麼？我們要好好先談一下」。賴清德回答，316以後再說。

主持人說，兩人的談話有含糊空間，賴清德可以說總統沒問過他，蔡總統表示，這是各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。

主持人詢問，行政院與總統府距離很近，為何要隔空喊話，為什麼兩人不把話說清楚，蔡總統說「我跟我的行政院長一向如此，只是我們這個對話，賴清德已經不是行政院長，回到台南已經有一陣子，我也有一陣子沒見過他，才問他這件事」。

影片來源：中央社

假如初選殺到最後傷了和氣，是否擔心影響民進黨，總統表示，這恐怕是民進黨支持者最擔心的事情，所以到現在為止，支持者都希望雙方都能克制一點。

總統初選之前是否想過找賴清德擔任副手人選，蔡總統表示，這個可能性當然是存在的，當然是有，對整個民進黨來講，應該是一個滿自然的選項。

蔡總統表示，希望讓黨維持團結與和諧態勢，話說太多也不好。

主持人問到聯合報社論指稱延長初選是總統破壞遊戲規則，蔡總統表示，聯合報社論可能不太了解民進黨的決策機制與生態，民進黨最重要決策機制的是中執會跟中常會，每一年的全代會，「絕對沒有蔡英文改變機制這件事」。

蔡總統表示，中常會與中執會成員也是黨員選出來的，顯現出來的是滿民主的組織型態、決策也是如此，她在做黨主席時，絕對沒有主席主導黨做什麼決策；通常是大家坐下來談談，有一個共識或有方向，談了差不多再送到中執會做正式的決議，只有雙方僵持不下，主席才會做決定。

「我一向尊重黨機制的運行，沒有所謂蔡英文改變機制的問題」蔡總統表示，中執會與中常會做決策的時候，重要的核心思想就是2020集結最大的戰力，過程不要傷和氣，能協調就盡量協調，所以才有五人小組協調機制，這個機制本來在黨的機制就有。

對於延長初選是否對蔡總統有利，沒有行政資源的賴清德比較吃虧，蔡總統表示，總統選舉是大事，因為關係將來幾年要帶領這個國家，每一個政黨在初選過程，尤其是總統初選，本來就是非常謹慎的過程，要有足夠時間讓黨思考，讓民眾一起思考，要有足夠時間讓候選人被社會觀察與檢驗。（編輯：黃國倫）1080521