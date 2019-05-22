中執會討論總統初選 卓榮泰提6月10日到14日民調

（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，中執會討論總統初選相關事宜，他提案兩場電視政見發表會、從6月10日到14日民調。

此外，中執會今天討論總統初選相關事宜，第一次開放直播，卓榮泰對此表示歡迎。

民進黨下午召開中執會討論總統初選，跨派系中執委提案建議初選民調採三人對比，對手為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲、手機和市話的比率各占一半、6月10日當週民調。

卓榮泰在中執會前仍不放棄在主席室辦公室分別與賴清德陣營代表林俊憲、民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統蔡英文陣營代表林錫耀進行最後研商。

他會前受訪表示，期待對整個初選時程做最後決定，5月1日中央黨部所提的報告案中有5月底完成整個民調的時程，不過基於過去三次雙方事務性的協調，對於總統電視政見發表會有初步的決議，舉辦兩場一週一場。

他表示，中央黨部認為經過雙方合議的部分，試圖納入今天的提案，對於民調時程，提案內容訂於6月10日到14日進行民調。

不過，對於無法解開的部分，包括對比式民調以及手機納入民調的比例，卓榮泰說，既然雙方沒有達成任何協議，剛剛還在努力當中，沒有達成共識前提下，就照原案、原來的辦法提交中執會，請中執會決議。

卓榮泰表示，另外一個版本就是中執委提出，內容就是手機納入民調的比例、對比的人數與方式等等，這個案子如果在中執會正式提出，會在議程確定後納進，依照已經排定的順序進行。

他表示，原來的辦法就是雙方合議或是主要政黨對手出線就用對比，若沒有，就用互比；對比方式優先，必須要雙方同意。

被問到中執委王定宇表示將以提權宜問題提議，討論總統初選相關事宜開放全程直播，卓榮泰表示，「歡迎大家來，如果大家都同意」。

王定宇會前受訪表示，今天會議可以說是民進黨近年來最重要的一次中執會，攸關立委與總統提名是全民、尤其是民進黨支持者關切的議題，也有特定團體組成觀選團，因此以權宜問題在中執會中提議，今天的中執會全程開放媒體直播，一方面這件事情非常重要，不只是民進黨支持者，全民都關心，怎麼討論的、根據是什麼。

中執委陳明文表示，重點是要不要初選，如果賴清德認為自己會贏，初選時間若延到7月國民黨候選人產生，賴清德還是會贏，不會因為民調時間到6月就會有改變。

此外，陳明文表示，沒有所謂5月底要完成初選這件事情，中執會的決議很清楚，就是兩個不變原則下，總統初選日程等5月22日中執會討論。

談及「現任優先」，陳明文說，過去南投縣、台中市長選舉，因為黨內同志挑戰現任，最後都雙雙落敗，這些都是歷史的殷鑑，歷歷在目。（編輯：楊凱翔）1080522