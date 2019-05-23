視察風電 總統：離岸風場開工是嶄新里程碑

總統蔡英文23日視察台中港海洋示範風場，致詞時表示，她曾強調這個政府是不炒短線、是做長遠規劃的，今天到台中港實際看離岸風電，這不再是遙遠的話題，而是實實在在的，正在開始施工、實作的能源轉型進行式。中央社記者蘇木春攝 108年5月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）總統蔡英文今天到台中視察海洋風電施工碼頭，她表示，上週台灣首座達到商業規模的離岸風場已經正式開工，對台灣的能源轉型與風電產業發展，都是一個嶄新的里程碑。

台灣首座離岸風場18日在苗栗縣竹南龍鳳漁港舉辦開工儀式，海洋風電（Formosa I）示範計畫預計於西元2019年底完工，風場總裝置容量達128MW，將是台灣首座達商業規模的離岸風場。

蔡總統今天到台中視察海洋風電台中施工碼頭，聽取海洋風電團隊簡報，接著到碼頭邊視察儲放的風機零組件、港口建設及大型工作船進出情形，並以風機的塔架、機艙與葉片為背景與工程團隊合影。

蔡總統致詞時表示，她在就職3週年的記者會上強調，這個政府是不炒短線，是做長遠規劃的，今天到台中港實際來看離岸風電，這不再是遙遠的話題，而是實實在在的，正在開始施工、實作的能源轉型進行式。

蔡總統提到，上週台灣首座達商業規模的離岸風場已經正式開工，對台灣的能源轉型與風電產業發展，都是一個嶄新的里程碑。

她說，這座風場開工有三個指標意義。第一個，台灣有得天獨厚的天然風場環境，台灣海峽是數一數二的風場，善加開發利用，不只落實能源自給，同時達到能源轉型的目標。

第二個，透過離岸風電的發展，也可以同時帶動風電產業供應鏈的國產化，促進國內產業的升級與發展，風力機的系統商，會在台灣設置機艙的組裝廠，讓更多在地產業參與並進入產業鏈，未來要把全世界列入目標市場。

第三個，透過產學合作的方式，可以讓更多台灣的年輕人，都有機會成為風電產業人才，可以就業並享有世界級的待遇與職場的環境，也期盼年輕朋友留在自己的家鄉工作，同時照顧長輩。

蔡總統說，整個產業可以創造新台幣1.2兆的產值，她以總統的身分，再次強調一定要整個政府團隊，從中央到地方對於發展離岸風電都具有共同的承諾，她也注意到風場開工典禮上，不同黨派首長與代表都共同參與，表示不分立場與黨派，只要對台灣能源轉型與產業升級，所有人都會一起來支持。

對於國際展現對於綠電的需求，蔡總統強調，台灣具有產業發展優勢，在人才、技術與綠電的條件下，將可以打進國際綠色供應鏈，將更具有競爭力，她會實現能源轉型的承諾，加倍努力讓自己再連任，讓這個計畫能夠實實在在的實現。（編輯：陳清芳）1080523

總統蔡英文23日到台中港2號碼頭參觀即將安裝的風力機機艙、葉片及塔架等大型重件，肯定示範業者對台灣離岸風電發展的努力及貢獻。圖為碼頭上所儲放的風力機組件。中央社記者蘇木春攝 108年5月23日

總統蔡英文（前左2）23日到台中視察海洋風電台中施工碼頭，聽取風電團隊簡報，並到碼頭邊視察儲放的風機零組件、港口建設及大型工作船進出情形。中央社記者張新偉攝 108年5月23日