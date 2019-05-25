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賴清德盼參選人中執會當面溝通 獲取共識

最新更新：2019/05/25 17:06
前行政院長賴清德（前左）25日走訪雲林，下午到北港朝天宮、聖安宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 108年5月25日
前行政院長賴清德（前左）25日走訪雲林，下午到北港朝天宮、聖安宮參拜，受到支持民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 108年5月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）投入民主進步黨總統初選的前行政院長賴清德今天表示，若黨中執會邀請2名初選參選人與會及當面溝通，較能獲取共識，已公告的初選辦法不要再改，以免社會對民進黨失去信心。

賴清德今天中午到雲林縣，參訪農業文創館並用餐，與會有前行政院長江宜樺、前教育部長吳思華及地方人士等，未公開發表談話，下午參拜北港朝天宮、聖安宮，受到民眾熱情歡迎。

賴清德在北港指出，22日民進黨中執會，總統蔡英文陣營所提方案，對比式民調納入對方陣營人選高雄市長韓國瑜或鴻海集團董事長郭台銘，他都尊重，但是，原已公告的初選辦法不要再改，以免社會對民進黨失去信心，也會影響明年總統大選。

賴清德表示，29日黨中執會邀2名初選參選人與會及當面溝通，這樣比較有共識，若僅單方面出席則效果不大，若黨中央邀2人出席，他會全力配合。

賴清德也對登記黨內總統初選以來，遇到很多波折，表達勇敢面對，他表示，希望透過民主程序，讓全民人民決定，誰才是最適合代表民進黨參加總統大選的人選，由人民作主。（編輯：黃世雅）1080525

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