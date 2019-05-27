中執會29日再戰 賴清德：別強行修改初選辦法

民進黨中執會29日將再次討論總統初選日程相關事宜。前行政院長賴清德（前）27日表示，他不希望初選辦法已公告、登記、進行2個多月再來改選舉辦法，這樣做恐怕讓社會失去信心，即便發生這樣的事，他也不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。中央社記者徐肇昌攝 108年5月27日

（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，前行政院長賴清德今天向中執委們喊話，希望中執會不要強行通過修改初選辦法，否則一定對黨造成重傷害，不妨仔細考慮他提的贏的策略。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

傳聞若29日中執會通過更改選舉辦法，賴清德將採取法律行動，賴清德今天接受「彭博士觀風向」直播專訪強調，他不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。

對於本週三中執會結果，賴清德說，「我當然是沒有放棄希望啦」，民進黨這30年來能得到民眾無條件支持是因為堅持民主價值與進步精神，現在的中執委過去都一起作戰，是同志也是兄弟姐妹，連對手都不是，希望中執會體認這點，真的不要強行通過更改選舉辦法，不妨仔細考慮他提出的策略。

另外，賴清德22日赴黨中央提出新策略，有媒體報導賴清德協調過程情緒不穩。賴清德說，協調會議結束後不到5分鐘，他就召開記者會，大家可以去看記者會畫面，「我有情緒不穩嗎？」情緒不穩有幾個指標：睡不睡得著、吃不吃得下、講話有沒有語無倫次、交感神經是否亢進、心跳有沒有加快，這些症狀他都沒有，「沒有必要這樣！」

賴清德並表示，他很欽佩民進黨主席卓榮泰有道德勇氣維護黨的制度，並沒有站在現場多數中執委立場，民進黨每個階段都有了不起的政治人物，例如黃信介以黨主席身分「元帥東征」並當選花蓮縣立委，林義雄擔任黨主席時，認為陳水扁更有機會贏得總統大選，全力支持扁，每個階段都有這樣的人，帶領民進黨繼續往前走，卓榮泰也是這樣。

被詢及，立委劉世芳提到，中執會若要表決前，應請5人小組報告協調內容；賴清德說，這部分他尊重，如果5人小組要向中執會報告所有協調過程，他覺得這個沒有問題。

賴清德還提到，初選過程不斷傳播「蔡賴配」的想法，這個是戰術運用，對整個初選的精神其實不是很好，「大家就很坦蕩嘛，既然已經登記，就走初選辦法，把它完成，大家接受初選的結果，這是最理想」。

被問到如何評價國民黨另一位參選人鴻海董事長郭台銘，賴清德表示，郭台銘在企業經營方面有成功的地方，但政治工作過去沒有涉獵過，有沒有辦法擔任稱職的總統，社會一定有不同評價；因為公司老闆是公司的頭家，人民卻是總統的頭家，這部分社會有很多關注，郭台銘可能要持續說明。

至於台北市長柯文哲是否會參選總統，賴清德說，柯文哲目前還沒決定，他也無法判斷，他相信柯會根據不同局勢做最後決定，例如，他出來或者蔡總統出來，意義不一樣，柯不一定會做同樣的決定。

另外，賴清德行動辦公室發言人李退之今天透過新聞稿指出，有一些先進和支持者提供若干法律意見給賴清德參考，但是以賴清德對黨的情感和民主價值堅持，實在是不願意走到這一步，這樣對民進黨會是莫大傷害。

李退之說，如果民進黨中執會本週三真的再做出傷害黨的決定，就算是對賴清德極度不公平、不公正，賴清德也不會做出傷害黨的事，因為賴清德深愛民進黨。（編輯：林興盟）1080527