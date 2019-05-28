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強化邦誼與雙邊合作 吳釗燮訪3加勒比海友邦

最新更新：2019/05/28 18:17

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮率團訪問加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，提升雙邊邦誼與合作關係；這是吳釗燮任內首度訪問「三聖」友邦。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮伉儷應邀率團於5月28日至31日訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3友邦。吳釗燮伉儷此行將分別拜會聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris），聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet），以及各該國外長等政府官員，針對強化雙邊合作關係等議題交換意見。

外交部指出，這是吳釗燮任內首度訪問加勒比海「三聖」友邦。訪問期間，吳釗燮一行也將視察台灣與3友邦重要雙邊合作計畫的推動情形，包括視察聖克里斯多福及尼維斯的平尼海灘（Pinney's Beach）景觀生態公園、共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮，以及與聖文森簽署捐助警備用車議事錄等。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3國與中華民國邦誼篤睦，雙邊合作計畫成果豐碩，並全力支持台灣參與各項國際組織推案。吳釗燮此行將有助進一步提升與3友邦的友好邦誼及合作關係。（編輯：黃國倫）1080528

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