Uber駕駛政院抗議 欲丟擲雞蛋遭警方架離

（中央社記者顧荃台北29日電）Uber駕駛不滿汽車運輸管理規則第103條之1修正案（Uber條款）將在6月初上路，今天前往行政院抗議。1名抗議民眾拿出雞蛋欲丟擲，立即遭警方架離，造成抗議群眾不滿，引發推擠。

交通部昨天宣布Uber條款將在6月初上路，重點主要是將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，以日租時租計費，並以1小時為起租時數，讓Uber無法採取以租賃業合作方式，實際從事計程車行營運違法行為，且平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等，10月初將針對違法租賃業者開罰。

因不滿Uber條款，Uber駕駛組成的網路叫車平台代僱駕駛自救會下午前往政院門口抗議，用Uber車輛包圍政院，鳴汽笛與喇叭，並高喊「交通部詐騙集團」、「蘇貞昌站出來，林佳龍下台」、「我們要彈性費率，我們要科技平台」等口號。

抗議途中，1名抗議民眾拿出1盒雞蛋，但尚未丟擲，立即遭警方包圍阻止，並架離現場，帶入行政院內。現場抗議群眾對此大為不滿，一度與警方發生推擠衝突，呼喊「放人」、「警察打人」等口號。

警方一度舉牌警告是違法行為，要求停止推擠；有抗議民眾指控，他並未拿雞蛋卻遭警方毆打。雙方經溝通後，推擠狀況平息，但有1名抗議民眾因身體不適，搭救護車送醫。

自救會發言人李威爾表示，交通部次長王國材日前跟自救會見面，承諾會採納自救會的意見，舉行公聽會、配套修改多元計程車方案；也承諾Uber條款修法公告前會告知自救會。但昨天交通部卻以措辭強烈的語氣指Uber條款修法勢在必行，不會有任何改變，讓所有代僱駕駛憤怒至極，完全違反之前溝通的承諾。

李威爾說，自救會希望行政院長蘇貞昌用智慧解決紛爭，勿只圖利某個族群，錯失台灣進步契機。他們訴求交通部即刻邀集平台代僱駕駛、多元計程車司機、APP叫車消費者及網路叫車平台業者，舉行公開透明的公聽會；也希望交通部針對「多元計程車方案」配套修法前，不得於6月初公告Uber條款，並儘速進行公路法第34條修法，增列「網約多元小客車」業態，讓UBER、叫車吧國內外網路叫車平台業者，能有健康的產業發展模式。（編輯：李信寬）1080529