協調到最後一刻 促成蔡賴陣營各退一步

民進黨中執會29日討論總統初選辦法，通過民調納入手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調6月10日到14日進行。中央社製表 108年5月29日

（中央社記者溫貴香、葉素萍、陳俊華台北29日電）民進黨中執會今天討論總統初選方案，由於前行政院長賴清德堅持原公告初選遊戲規則，原本可能動用表決，但在黨中央、黨團總召柯建銘多方協調下，黨主席卓榮泰也堅持不表決，最後以「有共識不表決，但留下反對意見」，拍板初選方案。

據轉述，卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉及柯建銘，昨天上午曾和賴清德見面溝通；而柯建銘這兩天更為此事四處奔走，昨天立法院會處理中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案投票，朝野攻防不斷，但柯建銘交給黨團幹事長管碧玲、書記長鄭運鵬指揮，他則去找賴清德溝通。

今天民進黨中執會召開前，五人協調小組成員包括卓榮泰、總統府秘書長陳菊、柯建銘，以及總統蔡英文陣營代表前行政院副院長林錫耀、賴清德代表立委林俊憲，先召開會前會。

由於上週中執會不歡而散，這場中執會也充滿劍拔弩張氣氛，外界預期可能動用表決，強行過關。

林錫耀受訪透露，會前會他進場時，柯建銘跟賴清德通電話，表達柯文哲就是會選，為什麼堅持不納入，「也許這樣吧，所以最後賴院長也接受。」

不過，與會者表示，卓榮泰、柯建銘與羅文嘉上午有和賴清德會晤，但僅止於交換意見，賴清德沒有允諾任何事、也沒有接受三人民調；林錫耀的說法，不是賴清德的本意。

中執會一開始，中執委王定宇主張會議網路直播、不休息，但卓榮泰考量會議氣氛以及不要讓直播常態化為由，裁示不直播。

與會立委轉述，基隆市長林右昌率先發言，認為要變更遊戲規則必須有正當性，當時因為誤判，以為不會有其他人登記，「我們做了錯誤的決定，應該向大眾、蔡總統，以及賴院長道歉。」還說，「表決下去會完蛋」。

與會者轉述，羅文嘉在第一回激辯中，舌戰英系、正國會、海派的中執委。他說，3月6日中常會、13日中執會、3月14日公告是依據民進黨提名條例的初選辦法，公告請有意競逐者來登記，當然不是為一個人量身訂做，因此沒有道歉的問題。

據轉述，民進黨團幹事長管碧玲出面緩頰，她認為這只是認知上的落差，因此糾葛出冗長的程序，也有與會者說，黨中央、主席與秘書長、中執會與2位候選人，都要受到保護，「要叫誰道歉，都承擔不起。」

據轉述，中執委林耀文要卓榮泰收回上週對黨傷害的話，還質疑上週到底是開中執會還是雙方陣營的協調會；卓榮泰則回應，身為黨主席，「難道沒有權力裁定休息嗎」。同屬謝系子弟兵的卓榮泰和林耀文在第二回合你來我往，與會者形容猶如上演謝系內戰。

針對3月總統初選期程，雙方交鋒了快2小時，立委轉述，陳菊希望不要再去追究過去的事，趕快進入實質討論。她說。大家都是愛台灣、愛民進黨，要保護2位候選人。

與會人士說，第三回合論戰時，林俊憲尊重卓榮泰，不堅持表決，挺英派中執委陳明文、王定宇等人主張採共識決。

但挺英、挺賴雙方相爭不下，柯建銘撂下重話說，努力協調得這麼辛苦，還這樣吵，算了，「我不要開（會）了」。最後會議才停止爭論。

立委轉述，中執會最後是卓榮泰拿出一份對中執委提案的再修正版，把2場政見發表會變1場，也把黨的民調辦法修正得更明確，最後照案通過，但林俊憲表達反對，認為這是改變規則。

中執會通過新總統初選辦法後，會後記者會由誰召開再掀爭論，陳明文請卓榮泰親自召開記者會，不讓羅文嘉主持，最後由發言人李問主持記者會，宣布總統初選方案。（編輯：謝佳珍）1080529