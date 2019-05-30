國民黨團總召改選 曾銘宗：下會期主軸拚經濟

國民黨立法院黨團30日舉行總召選舉會議，由立委曾銘宗（前左4）擔任下會期的黨團總召，國民黨秘書長曾永權（前左5）與會，並和國民黨立委一起加油打氣。中央社記者施宗暉攝 108年5月30日

（中央社記者范正祥台北30日電）國民黨立法院黨團今天進行總召改選，由立委曾銘宗出任下任黨團總召。曾銘宗說，下會期主軸是「國家安全」和「拚經濟」。

選舉會議在立法院舉行，由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持。原本投入角逐、參選號次2號的國民黨立委林為洲高喊團結主動禮讓，曾永權宣布，同額競選，並在徵得與會立委同意下，以鼓掌方式無異議通過由曾銘宗出任下任黨團總召。

曾銘宗感謝林為洲謙讓。談及國民黨團在立法院下會期將面臨的考驗，曾銘宗認為，為了選票，民進黨團的主軸一定是「拚政治」、「操作統獨」，他說，國民黨團的主軸是「國家安全」、「拚經濟」，要保有自由法治精神，要讓人民有錢。

談及如何落實「拚經濟」，讓人民有錢，曾銘宗強調，選戰要打「經濟牌」，他說，相關具體作為，除了之前已經對外提出的經貿特區想法之外，黨籍立委們也已經完成連署了包括提高薪資執行特別條例、服務業轉型飛躍執行條例、青年創意創業創富執行條例在內等草案主張，將會在適當時機公開提出，大家一起來努力。

國民黨立法院黨團30日在立法院舉行總召選舉會議，立委曾銘宗（圖）經黨團立委協商後當選下會期總召。中央社記者施宗暉攝 108年5月30日

林為洲表示，當初投入總召選舉，想法很簡單，希望中生代立委繼續承擔，黨團自主，也希望在本屆立法院最後一個會期多承擔一些工作。至於後來主動提出退出總召選舉，是因曾銘宗各方面條件都很好，也希望大家更團結，讓國民黨不論在總統選舉或立委選舉都選得更好，黨團絕對是國民黨整體戰力的核心戰力。

選舉會議中，曾銘宗也播放了國民黨立委們過去在包括立法院議事場合在內等諸多抗爭場合的照片。對此，曾永權表示，黨中央謝謝黨籍立委們「奮力一搏」的表現，他說，策勵未來，希望國民黨立委在下屆立法院席次能夠過半。（編輯：黃國倫）1080530