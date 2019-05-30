國民黨中央接手花蓮立委初選 不排除跟傅崐萁合作

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨花蓮縣黨部為立委提名槓上黨中央，國民黨提名協調小組會議昨天決議，花蓮立委初選由黨中央接手舉辦，並將在週五展開協調作業。黨務人士表示，不排除與前花蓮縣長傅崐萁合作。

外傳花縣黨部逕行延後立委登記時程，是為有意爭取國民黨立委提名的傅崐萁鋪路，親傅的縣黨部主委鄒永宏更遭考紀會處分暫停職務，還因此帶人大鬧黨中央，國民黨已派組營部主任黃原亮代理黨部主委，並徵詢地方意見。

國民黨提名協調小組昨天開會決議，花蓮縣立委提名出現爭議，因此初選作業將由黨中央接手，以全民調產生人選，黨中央已通知有意參選的國民黨組發會副主委林有志、前立委王廷升、醫師黃啟嘉等3人，週五在黨中央進行協調作業。

至於這是否代表傅崐萁已經出局，黨務人士指出，傅崐萁現在非國民黨籍，要等他申請恢復黨籍之後，才有要不要參選的問題。但問題是現在縣黨部處於失能狀態，召開會議所形成的決議黨中央都不會採信，又受限恢復黨籍滿1年才能參加黨公職選舉的規定，因此無論傅崐萁是否恢復黨籍都不可能參加這一次國民黨的立委初選。

不過，傅崐萁地方實力強，國民黨第二階段是否仍可能跟他整合，黨務人士說，不排除，但要看善意，國民黨不可能讓他們予取予求。

國民黨2020立委布局已在2選區開放與他黨合作，包括台北市第1選區將與新黨二階段方式合作提名，澎湖縣則與無黨籍合作，花蓮縣可能成為第3個與他黨合作的選區。

另外，經決議，新竹市立委初選也將改為協調式初選進行，也就是不會走到正式的初選，避免分裂、無法整合，黨務人士說，未來很多艱困選區，像是雲林縣、新北市三重蘆洲等選區，也都會採取這樣的模式。（編輯：張均懋）1080530