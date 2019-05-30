更多編輯台推薦新聞：
女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字
國際

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

完備公辦都更評選程序 內政部通過3子法

最新更新：2019/05/30 17:02

（中央社記者王承中台北30日電）內政部今天表示，為完備公辦都更評選程序，提高公辦都更評選實施者機制的公平性及專業性，內政部通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案等3項子法，使相關程序更完備、公開，並建立申訴機制。

內政部今天表示，過去公辦都更評選實施者程序準用促參法規定，但促參案與公辦都更案性質不盡相同，導致評選制度未能全然符合公辦都更案的需求。

內政部指出，內政部部務會報今天通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案、「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，以及「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案等3項子法。

內政部表示，「都市更新事業實施者公開評選辦法」及「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，主要就是明確訂定主辦機關評選實施者的應辦公告事宜、評選程序、評選會的成立機制、任務、委員名單公開及相關人員禁止行為等事項，將有助提升主辦機關評選實施者的公平性、專業性，使資訊充分公開。

內政部指出，「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案主要建立申請人提出異議及申訴機制，明定申請人提出異議及申訴的相關書件內容、主辦（管）機關審議期限、不予受理情形等事項，保障申請人權利。

內政部表示，配合都更條例修訂的12項相關子法中，5項政府主導都市更新相關子法，除今天通過的3項子法將依法制作業程序於近日發布施行外，其餘刻正加速處理中，以利實務銜接執行。（編輯：黃國倫）1080530

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報