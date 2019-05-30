完備公辦都更評選程序 內政部通過3子法

（中央社記者王承中台北30日電）內政部今天表示，為完備公辦都更評選程序，提高公辦都更評選實施者機制的公平性及專業性，內政部通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案等3項子法，使相關程序更完備、公開，並建立申訴機制。

內政部今天表示，過去公辦都更評選實施者程序準用促參法規定，但促參案與公辦都更案性質不盡相同，導致評選制度未能全然符合公辦都更案的需求。

內政部指出，內政部部務會報今天通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案、「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，以及「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案等3項子法。

內政部表示，「都市更新事業實施者公開評選辦法」及「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，主要就是明確訂定主辦機關評選實施者的應辦公告事宜、評選程序、評選會的成立機制、任務、委員名單公開及相關人員禁止行為等事項，將有助提升主辦機關評選實施者的公平性、專業性，使資訊充分公開。

內政部指出，「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案主要建立申請人提出異議及申訴機制，明定申請人提出異議及申訴的相關書件內容、主辦（管）機關審議期限、不予受理情形等事項，保障申請人權利。

內政部表示，配合都更條例修訂的12項相關子法中，5項政府主導都市更新相關子法，除今天通過的3項子法將依法制作業程序於近日發布施行外，其餘刻正加速處理中，以利實務銜接執行。（編輯：黃國倫）1080530