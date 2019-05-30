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伊朗時有示威活動 外交部調升旅遊警示為橙色

最新更新：2019/05/30 20:11

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）伊朗受經濟制裁，導致石油出口及外匯收入遽減，通貨貶值嚴重，境內城市時有示威活動發生，外交部今天表示，為確保民眾安全，調升伊朗旅遊警示燈號為「橙色」，呼籲民眾避免前往。

外交部領事事務局晚間發布旅遊訊息指出，伊朗因受經濟及金融制裁，導致石油出口及外匯收入遽減，通貨貶值嚴重，境內城市時有示威活動發生。為確保民眾安全，外交部調升伊朗旅遊警示燈號為「橙色」，呼籲民眾非必要的話，避免前往商旅。

此外，領務局表示，有鑒於伊朗與阿富汗、巴基斯坦及伊拉克交界的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）、羅珊省（Khorasan）、胡齊斯坦省（Khuzestan）及伊拉姆省（Ilam）等省份頻傳跨境恐怖攻擊、綁架暴力犯罪，上述地區仍維持「紅色」警示。

外交部建立的4級旅遊安全資訊警示中，橙色代表「避免非必要旅行」，僅次於最高警示的紅色；紅色警示表示「不宜前往，宜儘速離境」。黃色代表「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，最低層級的灰色警示則代表「提醒注意」。（編輯：蘇志宗）1080530

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