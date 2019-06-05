柯文哲工商會演講 批一例一休與健保制度

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲今天說，民主與民粹為一線之隔，勞基法規定一例一休是政府管太多，政治原則應為簡政輕稅；他並表示，健保制度是社會福利或社會保險，國家方向要講清楚。

柯文哲中午接受中華民國工商協進會邀請，出席第25屆第5次理監事聯席會議，並於會中以「光榮城市」為題進行演講，被問及對現行一例一休和所得稅看法時，做上述表示。

他說，勞基法規定一例一休後，到下次修法間隔9個月，完全沒有實施，代表政府不會比業界更了解市場，「政府是服務企業、讓企業更有效運作，政府千萬不要管太多」。

柯文哲表示，若能重來一次，只要規定每週上班40小時、每月最多可加班幾小時及上班幾天一定要休假就好，其他由勞資雙方協議，「長榮、華航罷工，真的可以嗎」，批評「一例一休，當年管太多」。

所得稅部分，他認為是台灣政治上要面對的問題，而從健保制度就可以窺見端倪，健保制度若為社會保險，應保障更多，若是社會福利，稅則不該太低，「國家方向要講清楚」。

柯文哲說，從健保制度可以看出國家很大問題就是鬼扯，若要朝社會保險分向邁進，稅可以降低；若要朝社會福利方向，稅就要調高，「不可以繳陽春麵的錢說你要吃牛肉麵，沒有那一回事」。

話鋒一轉，他說會修正公宅政策，指台北市的公共住宅蓋得很好，房租要新台幣1萬多元，還是有人住不起，「可是你不能說，繳4000元住1萬6的房子，哪有那回事，我應該蓋4000元可以出租出去的房子給他住」，並指自己這樣是實事求是。

工商協進會理事長林伯豐認為，柯文哲在演講中提及其務實工作態度、每天堅持上午7時30分上班和如何還債530億元，值得欽佩，「有這樣的市長，是市民之光」，期待下次聚會請柯文哲發表對國政建設的建議。

由於林伯豐日前邀請高雄市長韓國瑜演講，有媒體會後詢問他對柯文哲、韓國瑜的想法，他說，柯、韓各有優點，協進會各有支持者，期待國家選出好的領導人。

而他在會前接受訪問時表示，在韓國瑜、柯文哲之後，下一個將邀請前新北市長朱立倫，因3人都是2020總統熱門人選。

至於會不會邀請總統蔡英文與前行政院長賴清德，林伯豐說，「他們兩位各說各話，還在努力中，我們在靜觀他們的看法」。（編輯：方沛清）1080605