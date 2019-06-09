台專家參加氣象大會遭取消 總統：傷害兩岸關係

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）天氣風險公司總經理彭啟明等人出席世界氣象組織（WMO）大會，突然被告知不具資格，疑遭政治打壓。總統蔡英文今天表示，這樣的做法對兩岸關係沒有助益，而且是有傷害的。

天氣風險公司總經理彭啟明今年獲邀以觀察員身分出席聯合國世界氣象大會，6日在會議中，突然被告知不具資格，大會給的名牌也遭粗魯取走，讓彭啟明遺憾表示「遭政治打壓」。

蔡總統下午到新竹漁港視察時受訪表示，外交部在第一時間就對此事嚴正抗議，她要告訴北京當局，這樣的做法，對兩岸關係確實沒有助益，而且是有傷害的。

總統說，台灣在氣象觀測的領域上，可以貢獻國際社會很多，這個月即將發射的「福衛七號」，就是氣候觀測非常重要的里程碑，希望能持續為國際社會貢獻台灣在氣象觀測上的努力。

蔡總統下午在新竹市長林智堅陪同下，到南寮漁港視察「前瞻基礎建設水與環境計畫」，於親子沙灘與民眾互動、玩有獎徵答，並體驗騎電動自行車及放風箏，還與現場民眾在最近很夯的南寮景點「魚鱗天梯」一起自拍。

總統表示，今天到新竹南寮見證林智堅的施政成效，中央與地方合作解決經費問題，也由前瞻基礎建設計畫挹注所需預算跟經費，新竹漁港包括風箏賽場、魚鱗天梯及親子沙灘都非常好玩。

林智堅表示，過去4年多向中央爭取超過新台幣150億經費，展開各項建設，新竹漁人碼頭就是其中重要建設，他說，新竹市的改變已經實現，要感謝蔡總統上任以來的支持，做新竹人最堅強的後盾。

林智堅說，蔡總統上任後已到訪新竹市25趟，是對新竹市建設最多的總統，因此對他與新竹市民來說「一定支持蔡總統」，也要感謝歷任行政院長支持，都是一棒接一棒，對新竹的照顧不遺餘力。（編輯：李亨山）1080609