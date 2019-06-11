國民黨召開初選座談會 郭台銘：堅持手機民調

（中央社記者王承中台北11日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，他堅持在初選起跑前，黨中央一定要把初選制度講清楚、說明白，而他也一定會堅持初選納入手機民調。前台北縣長周錫瑋說，一定要讓民調最公正、正確的反映民意。

國民黨昨天公布國民黨第15任總統初選名單，包含前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜等5人。國民黨上午在中央黨部召開參選同志的座談會。

郭台銘在會前受訪表示，他今天很早起來開會，準備很多資料，他堅持在任何初選起跑前，黨中央一定要把初選制度講清楚、說明白，大家沒意見通過後就不能再改了，現在還沒有正式起跑，他堅持制度的重要性。

郭台銘說，任何大企業和組織，沒有制度將來就會產生無窮問題，今天是來討論問題，希望黨中央支持制度建立在前，而不是制度修改在後。他還說：「我一定會堅持手機民調」。

對於郭台銘昨天以國民黨真正的初選辦法還沒有通過為由，不簽初選公約書，還要勸其他參選人都不要簽。周錫瑋在會前受訪時說，「簽公約書跟初選制度沒有關係，我們要選的是中華民國的總統 ，該有自己的風度」。

國民黨11日上午在國民黨中央黨部召開總統初選參選人座談會，前台北縣長周錫瑋（左）出席。中央社記者吳翊寧攝 108年6月11日

周錫瑋指出，參加黨內初選，不攻擊對手、肯定對手、沒有違法行為、自己無法勝選要有禮讓及成全的精神，這是做總統最基本要有的條件，跟黨內的初選辦法沒有關聯。

針對郭台銘堅持要納入手機民調，周錫瑋表示，他覺得在這個階段中，一定要讓民調最公正、正確的反映民意，會聽民調執行小組召集人黃德福的說明，讓大家溝通。而針對郭台銘所提的備案機制，他說，每個初選都有既定的規則，獲得最高民意支持的人代表參選，也是唯一的人選。

張亞中則發表聲明指出，初選制度的因人設事、舉棋不定，已讓前立法院長王金平退出，讓國民黨的整體團結有了裂痕。這樣的初選過程，或許可以產生民調最高的參選人，但若國民黨不再在乎誠信道德、價值理念，只以打敗民進黨為訴求，他懷疑中間選民是否會在大選時擁抱國民黨。

張亞中表示，期望今天以後，所有參選人重新再思考自己的初選策略，是否要以激化支持者的焦慮為方法，以「非我不可」的訴求為手段，所有參選人不是僅以推翻民進黨為訴求，而是以國民黨如何能為國家帶來美好的未來，來爭取選民的認同。（編輯：林沂鋒）1080611