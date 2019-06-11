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國民黨總統初選 確定不納入手機民調
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新聞專題
民進黨總統初選
民進黨中執會5月29日討論總統初選辦法，全體共識不經表決通過初選方式納入手機民調，與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，6月10日到14日進行民調。
民進黨總統初選
新聞專題
民進黨總統初選3/18

民調首日進度順利 民進黨總統人選可望13日出爐

最新更新：2019/06/11 13:08

（中央社記者葉素萍台北11日電）民主進步黨總統初選昨天進行首日民調，民進黨秘書長羅文嘉今天說，首日民調進行順利，按照第一天的進度，如果沒有意外，3個工作天可完成民調，13日中午民調結果可望出爐。

民進黨10日到14日進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

民調要做足1萬5000份有效樣本，羅文嘉受訪表示，按照第一天的進行，如果沒有意外，預計3個工作天可以完成，第4天（13日）上午會在中央黨部進行統計，屆時會邀雙方代表、民調委員到統計過程現場監看，預計13日中午民調結果可望出爐。

另外，民進黨中央今天也公布首日民調進行過程側錄的影片畫面。

民進黨發言人李明俐在影片中解釋，民調作業期間，每一天都會重新從25份已經彌封的號碼樣本光碟，抽取出當天要執行民調的5份光碟，並且確保這些光碟是送至民調單位之後才正式拆封。

李明俐說，每一天民調執行的結果，都會進行結果封存的作業，每一天民調結束後，在雙方代表及民調委員見證下，會將這些資料再燒錄至空白光碟，並將這些光碟送回黨中央的保險箱封存，待民調執行結束之後，將會由黨主席、雙方代表、專家及民調委員一同拆封，最後大家會一起進行結果統計。（編輯：張均懋）1080611

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