國民黨總統初選民調敲定5家 7/8至7/14執行

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨今天針對總統初選民調與參選人代表召開民調協調會，選定由世新大學、聯合報等5家民調機構執行，並將在7月8日至14日執行民調，7月15日公布結果。

國民黨今天下午3時召開民調協調會，會議進行兩個多小時，5位總統初選參選人皆派代表出席。鴻海董事長郭台銘派永齡基金會執行長劉宥彤、高雄市長韓國瑜派高雄市長辦公室主任邱源寶、前新北市長朱立倫派出前立委高思博、孫文學校總校長張亞中派出秘書高偉、前台北縣長周錫瑋則派出核心幕僚陳坤榮。

李哲華表示，會中達成3點結論，第一，民調將由全國公信力、全方位、世新大學、聯合報、TVBS等5家民調機構執行，每家預定執行3000份。

民調公司是由各參選人陣營以投票方式6家選5家，並當場開票，最後沒有被選中的是艾普羅民調公司。

第二，民調執行時間為7月8日至14日，每天晚上6時30分至9時30分，並在7月15日公布結果，7月17日提報中常會、7月28日全代會通過。

第三，民調題型方面，黨內互比在前、他黨對比在後與他黨對比在前、黨內互比在後兩種題型分別各抽樣1500份。

李哲華解釋說，會中有參選人認為，在民調問卷中，黨內互比與他黨對比題型誰先誰後會有不同的效果，因此做出最後折衷方案。

與會人士表示，郭台銘陣營認為，初選是要找出最能在2020勝選的人，如果民調先問黨內互比題型，接電話的人就能辨識出是國民黨初選的民調，中間選民的表態意願可能不高，也會讓結果失真。

與會人士指出，但也有另一派認為，既然是國民黨的初選，當然應將黨內互比題型放在前面，不過，最終兩種題型各占一半的折衷辦法，各陣營都可以接受。

此外，與會人士也透露，會中達成共識，未來在民調樣本抽樣時，可以開放參選人本人到場觀察，避免民調執行過程有任何陣營認為不公的疑慮。

至於民調期間是否對參選人有相關約束，李哲華說，之前發放給參選人簽署的公約中都有規定，包括，不得引導選民妨礙真實性回答以及任何試圖影響民調公正性的行為，以及民調期間不可同時進行電話拜票、民調等，也不能把民調現場觀察結果外傳。

李哲華說，如果違反相關事項牽涉到黨紀，黨中央可以撤銷參選人的參選資格。（編輯：林興盟）1080613