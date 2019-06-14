確保臨時會議程安排 綠委議場前排班3天

（中央社記者陳俊華、范正祥台北14日電）立法院擬從17日起召開臨時會，民進黨團幹事長管碧玲說，今天起綠委將在議場前排班，確保所列議程能優先處理；國民黨團總召曾銘宗說，在野黨提案全遭封殺，並重申反對修正公投法。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人今天提請立法院召開臨時會，處理包括公民投票法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案、國家安全法、工廠管理輔導法、法官法等案，預計將從6月17日開到7月5日，為期3週。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，譴責民進黨團「全部封殺」在野提案，柯建銘等人提案中，若干法案缺乏急迫性、正當性，一定會強力反對；如果要把公投法修成「鐵籠公投」，國民黨團一定會強力反對。

曾銘宗舉例，延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」，可以支持沒有問題；但「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」會不會有租稅公平問題，執政黨必須說明清楚；「海關進口稅則修正草案」幾乎都是對日本農產品的減免，能否藉此加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），政府須顧及農民權利、釐清疑慮。

曾銘宗表示，國民黨團希望立法院臨時會能夠通過「跟蹤騷擾防制法草案」，攸關人民人身安全，保障民眾免於被跟蹤騷擾的恐懼，此案不應被封殺。

管碧玲向中央社記者表示，民進黨團立委從今天上午將在議場前排班，直到下週一（17日），主要是為了議程安排，因為議程是以送案的順序決定，黨團必須先遞案上去，才能優先處理，否則反對黨可能用大量的提案擋在前面，透過冗長表決來杯葛。

管碧玲說，這次臨時會不只處理公投法，還有很多攸關民生、經濟發展的法案，在野黨不能為了杯葛公投法就擋住其他民生法案，希望朝野間能溝通，協商有結果就不必每天甲動，「還是有很大協商空間」。

時代力量黨團總召徐永明則表示，民進黨團提出的議程繁雜，有輕重緩急不分的問題，其中時力支持司法改革和政治檔案法；17日朝野協商時，也希望將時力的「護台四法」包括廣電三法、國安法、兩岸人民關係條例和「反境外敵對勢力併吞滲透法」列入議程，並推動院會通過「支持香港，反送中」的決議文。（編輯：蘇志宗）1080614