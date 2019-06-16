海峽論壇登場 汪洋：台灣人士報名勝以往

中國全國政協主席汪洋（右）16日在海峽論壇會見國民黨副主席曾永權（左）等台灣政黨、地方縣市代表時說，今年報名參加論壇的台灣人士勝過以往任何一屆。中央社記者楊昇儒廈門攝 108年6月16日

（中央社記者楊昇儒廈門16日電）中國全國政協主席汪洋今天在海峽論壇會見國民黨副主席曾永權等台灣政黨、地方縣市代表時說，今年報名參加論壇的台灣人士勝過以往任何一屆，說明「民意不可違，大勢不可擋」。

汪洋在第11屆海峽論壇開幕大會前，會見前來參加的台灣政要時表示，今年舉行海峽論壇有以下幾個大的背景：

一、中共總書記習近平1月2日在「告台灣同胞書」40週年紀念大會提出和平統一的5點政策主張，在海內外引起強烈的迴響。

二、在中華民族復興的競爭中，讓美國產生「極度焦慮」，在各方面企圖遏止大陸發展。

三、台灣將要進行大選，台灣當局極度想打「兩岸牌」，想利用外國勢力阻撓兩岸經濟交往、民間交流。

他強調，民進黨當局極力阻撓海峽論壇，但今年報名參加的台灣人士超過萬人，勝過以往任何一屆，說明「民意不可違，大勢不可擋」。

曾永權接著發言表示，國民黨堅持九二共識、反對台獨的立場始終不變；國民黨主席吳敦義也多次強調必須堅持中國國民黨崇信尚義的精神，主張「求同存異、兩岸和平、講信修睦、民生為先」的原則，並以「為人民謀福祉」作為最終依歸。

他說，國民黨努力的堅持，終於在去年獲得人民的認同，在去年九合一選舉中，一舉贏得15席縣市長與多數的選票。這項選舉結果，凸顯民意對於撥亂反正與改善兩岸關係的期待。

曾永權並表示，就當前情勢而言，一方面全球對立衝突升高，「兩岸關係似乎暫時難以和緩」；另一方面，隨著選舉逐漸白熱化，「九二共識」必然再度成為選戰焦點，要面臨各種考驗。因此，「在未來的半年裡，對於國共兩黨而言，都有需要積極面對的嚴酷挑戰」。（編輯：周慧盈）1080616