蔡總統：感謝賴清德民主風範 我會做更好領導者

（中央社記者葉素萍、顧荃台北16日電）總統蔡英文今天表示，她感謝前行政院長賴清德在民進黨初選展現民主風範；初選過後就是2020大選，希望大家團結，「我一定會做更好的領導者，做所有人的總統」。

蔡總統在民進黨總統初選擊敗賴清德，代表民進黨角逐2020總統。初選過後，她今天仍行程滿檔，上午參拜松山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺與艋舺青山宮等4處宮廟，全程由國策顧問黃承國、顏志發、內政部長徐國勇等人陪同。

蔡總統表示，謝謝大家在初選時支持她，初選已經結束，接下來是拚2020大選，希望大家團結。初選過程中，感謝賴清德展現有決心、有毅力的態度，選後也表現民主風範；這也是民進黨的精神，有競爭，就有進步。目前行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊越做越好，政府施政讓人民有感，支持率也愈來越高。

蔡總統說，她與民眾握手時，有香港來的朋友為她加油，她也向他說加油，現在香港人在爭取自己的民主、自由、人權，台灣人要給他們多多支持；台灣人要有警覺，一國兩制是不可行的，「我們一定要堅定拒絕一國兩制」；大家要團結起來，保護台灣主權、民主、自由和人權，「蔡英文當總統，來繼續作伙保護台灣」。

蔡總統說，她要感謝在民進黨初選中對她有些批評的朋友，「你們的批評我都有聽到，我一定會做更好的領導者，做所有人的總統」，讓台灣可以更強，讓台灣人民可以過更好的生活。

蔡總統表示，要團結；繼續堅持改革、繼續堅持拚經濟，讓台灣人有更好的日子、更有錢；守護台灣的主權；要做世界的台灣。她說，「2020不二人選一定是蔡英文」。

蔡總統也提出4個拜託，一是拜託大家一定要團結，一起保護台灣的民主跟人權；二是堅持改革、拚經濟，讓人民過好日子；第三，守護台灣主權，讓世世代代都可以選擇自己的未來；第四，要讓台灣成為「世界的台灣」，在國際上爭取支持。（編輯：蘇志宗）1080616