強化國安5修法 只差退將赴中管制

（中央社記者王揚宇台北19日電）為強化國家安全，執政黨力推多部修法，包括國安法、刑法外患罪章等5箭齊發，目前僅剩兩岸人民關係條例中攸關退將赴中管制的條文，尚待立法院在這次臨時會三讀修正完成。

民進黨立委李俊俋說，馬政府執政時期，為了要兩岸交流，幾乎沒有設限，而2016年民進黨執政後，發現其中有很多問題，例如共諜案適用範圍、退將或退職政務官不斷挑戰底線、鑽法律漏洞等，因此才要分別就不同的法規，做比較詳細的規範，一個一個補起來，讓法制完整化。

立法院17日上午召開全院委員談話會，對於第9屆第7會期第1次臨時會的日期與議案，國、民2黨均提案；經表決，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從17日下午起至7月5日召開。

這次臨時會預計要處理的議案包括，攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例修正案、為中國發展組織加重刑責的國家安全法修正，共5大類法案，總計有19案。

鑑於共諜案屢屢輕判，民進黨近期積極推動相關防諜修法，共有5案；截至今天為止，只剩退將赴中管制相關條文尚未經立法院三讀修正通過，而本案也列入本次臨時會討論議案，可望在7月5日前完成。

與共諜案相關的修法，立法院會5月7日三讀修正通過刑法部分條文，在外患罪章中增訂條文，將大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，納入適用範圍。因此若洩密給中國等敵國，可處3年以上、10年以下有期徒刑，戰時洩密最重可處死刑。

同天，立法院會也三讀修正通過國家機密保護法部分條文，規定國家機密核定人員、辦理國家機密業務人員，退離職未滿3年要出境，應經機關首長核准，但管制期間3年、不得縮短，管制期間得延長一次，最長不得超過6年；洩漏或交付國家機密給予外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，立法院會6月19日三讀修正通過國家安全法部分條文，意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織者，從現行的5年以下有期徒刑、新台幣100萬元以下罰金，提高到處7年以上有期徒刑，最重可處1億元以下罰金。

政治協議部分，立法院會5月31日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。

至於這5部法律的修正案中，目前只剩規範退將卸任政務官赴中的兩岸人民關係條例修正草案，尚未修正完成；這項法案5月下旬於立法院內政委員會初審通過，明定高階將領或政務官退休後，不可參與中國大陸政治活動，有妨害國家尊嚴的行為，違者最重可終身剝奪月退俸，但罰則部分須經朝野協商。本案列入本次臨時會討論議案，可望在7月5日前完成修法。（編輯：蘇龍麒）1080619