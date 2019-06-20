工輔法修法發言爭議 工業局長：已啟動行政調查

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北20日電）時代力量立委徐永明今天說，推行工輔法修法的經濟部中部辦公室技正雲瑞龍護航違章工廠，不只調職、更要調查。工業局長呂正華致歉並說，雲瑞龍發言確實有所不當，已啟動行政調查。

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商攸關農地工廠納管的工廠管理輔導法部分條文修正草案。

地球公民基金會昨天發布新聞稿，並附錄音檔，指控雲瑞龍護航、討好違章工廠，雲瑞龍說，「這個法令的思考過程，就是不斷衝擊農委會的法規，去衝擊現有的土地法規」；「現在你拿到特登（特定工廠登記）後，你愛怎麼做就怎麼做，重點不要做高汙染就好」。

時代力量立委徐永明在協商時指出，主管機關的官員不只討好業者，還串連業者連署、製造假連署，請問經濟部要不要回去看，雲瑞龍拿出來的資料都是真的嗎，「修法若都是這位科長主導，這個法還要再修下去嗎？」他認為，不只應該調職、更要調查，政府部門在政策上應該要有一致的方向。

經濟部工業局長呂正華表示，經濟部中辦是工業局督導的，據媒體報導內容，雲瑞龍的發言「確實有所不當」，已經啟動行政調查，今天起雲瑞龍將不再負責工廠管理業務。

呂正華表示，目前行政院提案版本，是經濟部次長王美花帶著法規會、工業局、中部辦公室等人，與農委會、內政部、環保署等跨部會共同提出，「不是說這個科長就全部主導」，行政院也開很多會議討論修法內容，同仁發言不當部分，「我表達歉意」。

另外，地球公民基金會、台灣農村陣線、主婦聯盟環境保護基金會等環保、食安團體，上午在立法院外召開記者會，提出修法訴求，包括特定工廠登記須明訂落日期限，中高污染輔導遷廠、關廠也須明訂期限。

環保團體也訴求，遏止工業用地炒作，工業問題不要用農業土地、農業發展環境犧牲，希望撤回檢討現有的工輔法修法草案，納入「公民訴訟」條款，這樣才能在行政怠惰不執法時，讓民間得以自救；環團也指出，雲瑞龍有護航違章工廠的行為，請監察院對經濟部中部辦公室以及工業局全面調查。（編輯：趙蔚蘭）1080620