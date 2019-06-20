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首頁 / 政治

美助台防中國干預大選 外交部：共同捍衛民主

最新更新：2019/06/20 15:47

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，為避免中國干預台灣2020大選，美台已展開對話。外交部說，台美交流密切，包括打擊假訊息的合作，未來將持續捍衛台美共享的民主價值。

薛瑞福（Randall Schriver）在華府智庫國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research，NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）舉辦的亞洲政策論壇的閉幕演講中指出，因為網路攻擊日益頻繁，美國國防部正與盟邦合作，因應所面臨的威脅。

對於中國干預台灣選舉，薛瑞福認為無庸置疑。而台灣明年即將舉行總統大選，挑戰將更為複雜，預期中國會透過社群媒體、網路入侵等方式干預台灣選舉，他露透，美台在這方面已經展開對話，透過專家合作，依據需要，直接提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這一問題。

外交部今天對此回應表示，台灣與美國共享自由民主價值，雙邊關係緊密友好，實質交流密切，包括進行打擊假訊息的合作。未來將持續在互惠、互利的基礎上，共同捍衛台美雙方共享的民主價值，穩健推動各領域的友好夥伴關係。

此外，有關媒體報導，美國官員陪同美國總統川普（Donald Trump）5月赴日出席日皇晚宴時表示，美國關心中國介入台灣選舉，並對台灣媒體、網路等被中國入侵，卻無力抵抗的情形感到憂慮，外交部對此沒有評論。（編輯：林興盟）1080620

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