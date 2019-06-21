拜會見楊鎮浯 陳明通：習五條藏政治圖謀

陸委會主委陳明通（圖）21日拜會金門縣長楊鎮浯，就兩岸議題交換意見。陳明通指出，中共領導人習近平所提「習五條」，背後隱藏的是對台灣社會的政治圖謀，而「小四通」也無急迫性，呼籲地方在拚經濟時要顧到主權。中央社記者黃慧敏攝 108年6月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）大陸委員會主委陳明通今天在金門表示，中共領導人習近平所提「習五條」，背後隱藏的是對台灣社會的政治圖謀，而「小四通」也無急迫性，呼籲地方在拚經濟時要顧到主權。

陳明通和陸委會人員今天抵金門，在拜會金門縣議會後，轉往縣府與縣長楊鎮浯就兩岸議題交換意見。對楊鎮浯在海峽論壇談到的「小四通」，陳明通表示，除通水已實施外，其他通電、通氣和通橋等三項，現階段並無必要性及急迫性；而且涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，並非地方自治事項，必須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

陳明通指出，年初中共提出「習五條」，推動統一進程，倡議探索「一國兩制台灣方案」；這段期間以來不論是政治人物或部分縣市首長赴陸，都被陸方界定為「民主協商」，之後中共提出所謂的「一國兩制」方案，去主權化、去軍隊化，絕對沒有台灣自主的權利，不管藍綠都沒有辦法接受。

陳明通說，兩岸關係是個很嚴肅的戰略課題，主權議題是「零和賽局」，但經貿關係是「非零和賽局」，是有機會創造雙贏局面的。對北京而言，「經貿賽局」終究是要服膺「主權賽局」，這也是中央政府持續呼籲與各縣市政府共同守護台灣整體利益的必要所在。

他說，政府支持金門與大陸對等尊嚴的交流往來，但也要提醒應嚴肅面對中共提出「習五條」背後隱藏的是對台灣社會的政治圖謀。

此外，陳明通表示，近20年前，金門展開小三通，最近已突破2000萬人次的觀光旅客。而小三通是總統蔡英文和他擔任陸委會正副主委期間所推動的政策，為大三通直航奠定基礎，也為金門旅遊產業及整體民生帶來發展契機。

他說，蔡總統上任後，持續關心金門建設，陸委會也協調主管機關推動小三通的相關交流與經貿合作，研議放寬相關便利政策，積極協助金門整體發展；希望地方在拚經濟時，能支持政府維護主權。(編輯:孫承武) 1080621

行政院大陸委員會主委陳明通（右）21日到金門縣政府，拜會縣長楊鎮浯（左）。楊鎮浯致贈八二三戰役60週年紀念高粱酒給陳明通。中央社記者黃慧敏攝 108年6月21日