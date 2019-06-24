民調滿意度逾5成 蘇貞昌笑稱閣揆是最耗損行業

行政院長蘇貞昌（左2）24日受訪時對於民調滿意度逾5成一事笑稱，行政院長是最耗損的行業，他還會繼續努力，也盼各界給總統蔡英文鼓勵與多一點時間，一定會看到更好的成績。中央社記者楊淑閔攝 108年6月24日

（中央社記者楊淑閔台北24日電）行政院長蘇貞昌今天接受聯訪聽聞民調滿意度超過5成。他笑說，行政院長是最耗損的行業，做院長以來都認真做事、希望福國利民，也希望給總統蔡英文鼓勵，多點時間會看到好成績。

蘇貞昌下午前往農委會家畜衛生試驗所視察口蹄疫拔針成效及防控作為，行程結束前受訪，針對台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布退出民進黨，但是台灣民意基金會所做民調又顯示蘇貞昌的滿意度超過5成，做出以上表示。

蘇貞昌聽了先是笑一下並表示，行政院長是最耗損的行業，做院長以來認真做事，希望福國利民，例如從第一天努力推動防止非洲豬瘟病毒入侵，現在幸好做得好，不然今年端午節就沒有肉粽吃，他所做的每一件事都是著眼全體國民的需要，力求福國利民。

他也說，如果能得到肯定，那是全體團隊的努力、民眾的支持，他還會繼續努力；同時也可看出蔡總統一直從各方面所希望能做到的事情，漸漸地看到成績，也希望各界給蔡總統鼓勵，多一點時間，一定會看到更好的成績。

不過，蘇貞昌憂心地說，游盈隆是很有個性的人，但是他要呼籲所有關心台灣的人，看到香港為了守護他們已經打折扣的民主，要這麼辛苦、兩百萬人走上街頭，「我們台灣更要珍惜我們已經有的民主自由」，「如果愛台灣、守護台灣的力量還分裂，那就是中國最高興的」。

他強調，中國為了併吞台灣才會發明一國兩制，當初拿回香港時說，一國兩制50年不變、馬照跑舞照跳，才幾年已完全改變，還要送中，即過去用便衣人員挾持香港人去中國問案審判，現在要大大方方，說要抓誰就抓誰、送誰就送誰，不但香港人人自危，如果轉機經過香港也一點安全感都沒有。

蘇貞昌重申，香港民眾已經面臨最後關頭，台灣看今日的香港更要警惕，絕不能幫一國兩制、台灣方案唱和、宣傳，那是葬送台灣的方案。（編輯：陳俊碩）1080624