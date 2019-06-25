桃竹竹苗齊發聲 提案中央補助學童午餐費

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）桃竹竹苗區域治理平台今天舉行4縣市首長會議，通過建請中央兒少福利政策納入學童營養午餐經費等9項提案，並籌組穆斯林友善旅遊環境聯盟，攜手開拓穆斯林旅遊市場。

「桃竹竹苗區域治理平台」由桃園市政府、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府共同發起，下午在苗栗西湖渡假村舉行108年上半年4縣市首長會議，桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌都親自出席，會中通過跨縣市合作4項提案計畫以及5項請求中央協助提案。

5項請求中央協助提案均由苗栗縣政府提出，包括「建請中央鬆綁工友員額管制規定」「促請中央加強重視各地方紅火蟻入侵議題增編防治經費」「建請中央兒少福利政策納入補助學童午餐經費」「建請中央增加校園營養師編制並全額補助經費」「建請行政院調整縣市政府技正、專員、督學之職務列等為薦任第8至第9職等」。

徐耀昌表示，各縣市財政狀況不一，以苗栗縣為例，財政接受中央控管，無法編列免費營養午餐等「非法定社福支出」經費預算，若由中央統籌將國中小學童營養午餐費用納入補助，不僅事權統一，也可減輕家長養育經濟負擔，有助提升生育意願，「會是一項德政」。

另外，各機關、學校工友人事凍結17年，遇缺不補，但各縣市工友陸續屆齡退休，人力缺口將持續擴大，考量校園安全及環境維護，4縣市串聯共同發聲，盼中央鬆綁工友員額管制規定。

桃園市鄭文燦市長表示，4縣市今年新增合作提案為「A（AI）科技、B（Bike）自行車 、L（Lantern）燈會、M（Muslim）穆斯林」，分別推動桃竹竹苗多媒體語音AI稅務服務計畫、自行車路網串接計畫、2021燈會小旅行以及籌組桃竹竹苗穆斯林友善旅遊環境聯盟。

新竹縣長楊文科表示，4人政黨立場或有不同，但建設不分藍綠，盼攜手合作促進產業共同升級；新竹市長林智堅也說，團結力量大，透過區域聯合擴大施政績效及行銷量能，能讓人民共好。

4縣市也共同籌組「穆斯林友善旅遊環境聯盟」，由桃竹竹苗區23家獲得清真認證的觀光業者簽署加入，盼推動串連更多店家形成「友善穆斯林」旅遊路線，營造客庄特色外另一亮點。

交通部觀光局永續觀光與產學合作專案辦公室執行秘書蔡明玲指出，全球穆斯林人口約17億，近年來台旅遊穆斯林人數僅約16萬，旅遊點多集中台北、太魯閣、日月潭等地，桃竹竹苗區若能營造尊重文化差異的友善環境，將有助開拓穆斯林旅遊市場藍海。（編輯：方沛清）1080625