國民黨國政願景發表會 藍委：韓穩健郭接地氣

（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨昨天舉辦總統初選國政願景電視發表會，5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中政見交鋒。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，韓國瑜穩健，朱立倫亮麗，郭台銘接地氣。

2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會昨天在高雄登場，5位參選人針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題交鋒，支持者到現場加油，各陣營彼此較勁。

曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時評論，國民黨總統初選首場國政願景電視發表會，基本上，大方向非常好，一致對外。他也呼籲各參選人的支持者要團結。

評論各參選人的表現，曾銘宗認為，高雄市長韓國瑜穩健，前新北市長朱立倫亮麗，前鴻海董事長郭台銘接地氣。

另外，國民黨立委王育敏在立法院接受媒體聯訪時表示，國民黨總統初選首場國政願景電視發表會，各參選人的表現，可以說是「各有特色」、「各有擅場」。

不過，民進黨立委羅致政對於國民黨總統初選參選人在這場國政願景發表會的表現則有不同觀察。他說，韓國瑜所謂台灣要做塞子非棋子，完全聽不懂在講什麼。

羅致政認為，國民黨總統初選首場國政願景電視發表會，5位參選人對於兩岸議題發表看法，張亞中論述最有準備，但不是新的，也不是國民黨的主流。（編輯：楊凱翔）1080626