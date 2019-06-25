政見發表 朱立倫評韓國瑜太緊張 郭台銘講太短

（中央社記者郭芷瑄高雄25日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日在高雄舉行，會後媒體聯訪，韓國瑜因太累沒出席；郭台銘說，做得到的政見才提出來；朱立倫表示，韓國瑜太緊張，郭台銘講稿太短。

高雄市長韓國瑜在發表國政願景論述後，幕僚原表示韓國瑜將接受會後媒體聯訪，但後來文傳會主委程美華表示，曾問過韓國瑜要不要接受聯訪，他以「太累」為由不接受聯訪。

鴻海前董事長郭台銘在聯訪時指出，他是政治素人和菜鳥，但他比較不一樣，務實及不喊口號是他的基本理念，他告訴自己，提出來的政見及對策，做得到才會提出來，報告是沒有用的。

郭台銘表示，每位候選人都有優點和強項，但他可以將中美之間變成康莊大橋，讓台灣獲利，美國達標，大陸轉型成功。

受到郭台銘贊助的桌球國手莊智淵也出席會後記者會，他感謝郭的贊助及培訓桌球選手，被問到郭台銘的政見會表現，他給予90分的評分。

媒體詢問莊智淵，受邀成為高雄市4月的觀光代言人，為郭台銘加油是否感到為難，莊智淵說，他做該做的事，當城市代言是幫高雄市，郭台銘是他的貴人，他來述說郭台銘做了很多公益，並沒有包袱。

前新北市長朱立倫在政見發表時，舉了個「正常倫」的牌子，他說，「正常倫」是網友封的封號，今天很高興的說自己就是「正常倫」，用正常人、「正常倫」來講政見，用「正常倫」發展兩岸關係，發展外交國防，希望台灣、中華民國建立所有正常體制，今天以平常心來講政見不緊張，輕鬆心情面對，每一段的論述在他27場直播裡都已說過。

朱立倫說，對於今天政見發表的5名參選人，他都印象深刻，郭台銘、韓國瑜很認真準備，郭台銘由幕僚準備講稿，他還開玩笑說，幕僚準備得太短，害郭台銘10分鐘就講完。

朱立倫認為，韓國瑜今天太緊張，他說，「韓市長不要太緊張」。對於韓國瑜前3分鐘爭取高雄市民認同的論述，朱立倫認為，韓是高雄市長，當然要跟高雄市民談一些。（編輯：林治平）1080625