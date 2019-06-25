韓國瑜：兩岸交流要正視中華民國存在事實

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，參選的高雄市長韓國瑜表示，兩岸交流一定要正視中華民國存在的事實。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）中國國民黨總統初選參選人韓國瑜今天說，中華民國憲法和兩岸人民關係條例很清楚，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區，兩岸交流一定要正視中華民國存在的事實。

中國國民黨總統初選國政願景發表會首場今天在高雄登場，參選人韓國瑜從憲法談到兩岸關係；在兩岸關係中，他有四個主張，包括以憲法為根本、台灣為依歸、和平為前提及經濟為優先。

韓國瑜一如平常穿著藍色的襯衫出席國政發表會，他於第一階段的政見發表中先感謝高雄市民去年給他機會當市長，允諾如果有機會當選總統，他承諾「絕對不會離開高雄」，重申選舉在高雄設競選總部、未來有三天在高雄上班等。

談憲政，他從近來的香港問題盼大家關切台灣，他批評民進黨執政後違憲違法設東廠、控制中選會的問題。他指總統蔡英文得了「權力中毒症」，在做獨裁的事，也批評民進黨糟蹋台灣民主。

他還指目前台灣以改良式的雙首長制，批評總統動不動就將手伸進行政院，干預政策。

外交方面，他說，寄望外交單位、經濟部和外貿協會等結合，未來的外交要以經濟掛帥，不能再行凱子外交、敗家子外交，應改為經貿外交。

在兩岸關係上，韓國瑜表示，民進黨執政後，目前的兩岸關係急凍，經濟下滑、朝野對立。他說，兩岸關係是中華民國生死存亡的關鍵所在，他提出四大主張，包括要以憲法為根本、台灣為依歸、和平為前提、經濟為優先。

他說，展望未來，兩岸要和平避免戰爭、經濟掛帥。（編輯：陳俊碩）1080625