朱立倫：不是成為最大企業就表示最懂經濟

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，參選的前新北市長朱立倫表示，拚國家整體經濟跟拚私人產業、企業不同，還是需要大家一起來。「不是成為最大的企業，就表示最懂經濟、財經」。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

（中央社記者王承中台北25日電）前新北市長朱立倫今天表示，前鴻海董事長郭台銘說自己是台灣第一人，他佩服，但是拚私人企業跟拚國家體體經濟不同，需要大家一起來。「不是成為最大的企業，就表示最懂經濟、財經」。

2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天在高雄國際會議中心登場，5位參選人郭台銘、高雄市長韓國瑜、朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題正式交鋒。

第一階段政見發表，朱立倫是最後一位發言。他指出，在郭台銘出來參與初選前，每個人都說朱立倫是財經專家、招商市長，今天郭台銘直接說，自己就是台灣的第一人，很有信心他佩服，但拚國家整體經濟跟拚私人產業、企業不同，還是需要大家一起來。「不是成為最大的企業，就表示最懂經濟、財經」。

朱立倫表示，希望中華民國未來要有正常的國際關係、兩岸關係、國防、憲政以及司法的制度。民主是台灣最重要的基石，台灣人都過著民主自由的生活，無人可以接受改變民主或民主被剝奪。民主自由、人權法治是普世價值、台灣基礎，兩岸關係要秉持這樣的原則，不用害怕得罪北京。

他說，今天在兩岸立場上，堅持民主自由的中華民國，就是他的立場，也應該是國民黨的立場，兩岸關係要的是民主、和平、繁榮，民主絕對不能被改變，不能受到任何個人、政黨因素影響。兩岸關係除堅持中華民國民主自由的體制，也反對台獨、獨裁及一國兩制。

另外，朱立倫也在一開始發言表示，聽了一個小時的朗誦演講比賽，大家的確蠻辛苦的。他說，韓國瑜看起來有點緊張，地主要輕鬆點，也建議郭台銘的稿子應該寫長一點，因為發言的時間還夠。（編輯：蘇龍麒）1080625