張亞中：當選總統將台灣打造為國際和平區

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨總統初選參選人張亞中今天在首場國政願景發表會上說，當選總統後，目標是把台灣打造為「國際和平區」。

2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天晚間登場。5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中先禮後兵，在互相握手之後，針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題正式交鋒。

張亞中表示，做為總統，不能只想維護安全，要重要的是要積極的創造和平，只有和平才能有安全。他當選總統，目標是把台灣打造為「國際和平區」。在兩岸方面，創造和平不是口頭說說而已，而是需要方法。

張亞中說，他的方法是，以兩岸目前的法理現狀為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定；他認為，兩岸未來就應以「分治不分裂」這個法理現狀為基礎，簽署和平協定，讓兩岸未來不是鬥、不是拖，而是以和平的「和合」的路徑互動發展。

張亞中指出，和平協定簽署後，兩岸不再敵對，而是整個中國這個大家庭內平等的「兄弟」關係，兩岸是共同體。而他主張的和平協定的內容一定也包括，兩岸承諾從此不再使用武力威脅對方，兩岸共同協商在國際政府間組織的共同參與。（編輯：蘇龍麒）1080625