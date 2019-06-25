國民黨總統初選國政願景發表會 參選人展信心

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心舉行，黨內總統初選參選人韓國瑜到場。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚在高雄國際會議中心登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題。參選人對於發表國政願景論述展現信心，會場外各自的支持者高喊加油。

參選人韓國瑜會前受訪表示，抱著平常心參加，把心中的理念論述出去。有人嘲諷他是土包子，但土包子後面有肉包子。事實上，有學者和專家及退休政務官等約有2、30人，大家集思廣益幫他思想更豐富，論述更清晰。

韓國瑜說，這是黨內競爭，兄弟登山各自努力，而最重要的是把自己理念講清楚，就像模特兒上伸展台，觀眾會評分，參選人把自己想法講出去，人民會做判斷。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心舉行，黨內總統初選參選人郭台銘會前受訪說，他有九分準備和一分努力，有信心。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

參選人郭台銘會前受訪說，他有九分準備和一分努力，有信心。對於大批支持者在會場外高喊加油，是郭粉，也是中華民國粉。他為國政願景電視發表會準備2、3天，都準備到凌晨2、3時。

郭台銘說，他政見以經濟為出發，競選主軸為和平安定及經濟未來。只有和平安定才能拚未來及經濟。他與韓國瑜讀同一所小學，韓國瑜是小學弟，大家現在在公平公開場面競爭，大家都會展現能力。他也要展現拚經濟的實力讓人民做最好的選擇。

參選人朱立倫會前受訪表示，今天以平常心參加，他半年來在臉書直播就講了27集國政，今天以平常心來報告。可惜今天不是辯論會，像是朗誦比賽，但他會就過去曾提出的政見報告，是參選人真實的想法，而不是文膽寫的想法和顧問團的想法。他對於國民黨的政黨支持度下滑，相對民進黨支持度上升擔心。

朱立倫的兒子今天陪同他參加，朱立倫說，兒子長大了陪他來，很溫馨。

國民黨主席吳敦義於國政願景電視發表會前致詞時說，絕對會以公平、公正、公開方式選出最強候選人，相信可以君子之爭促進黨的團結贏得民心。至於憲政外交等主題，相信他們會提出有深度廣度的願景，必可帶領國家回到正道。（編輯：陳俊碩）1080625

國民黨國政願景電視發表會25日在高雄國際會議中心登場，黨內總統初選參選人朱立倫（前）會前受訪表示，以平常心參加，並對兒子陪同出席感到很溫馨。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題，黨內總統初選參選人周錫瑋抵達現場。中央社記者董俊志攝 108年6月25日