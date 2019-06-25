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周錫瑋：當選總統後 廢止違憲法律與黑機關

最新更新：2019/06/25 21:00

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天登場，參選人周錫瑋表示，當選總統後會廢止所有民進黨提出的違憲法律、廢止違憲的黑機關；以及與中、美、日展開談判。

2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天晚間登場。5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題正式交鋒。

周錫瑋表示，他當選總統會做3件事，第一件事就是會廢止民進黨提出的違憲法律，包括國安法、年改相關法律，他也會廢除所有違憲的黑機關，如黨產會、促轉會。

周錫瑋說，第二件事則是會與中國大陸、美國、日本展開談判，他要告訴大陸，台灣要用中華民國憲法和中華文化統戰、統一、反攻大陸；他要告訴美國，請「不要再賣打不贏的F-16戰機給台灣」，請不要干預台灣選舉與內政，也要請美國協助支持台灣參與所有應該參與的國際組織；此外，他也要跟日本人說，「請把釣魚台還給台灣，請對慰安婦道歉。」

周錫瑋指出，第三件要做的就是要大破大立、大開大闔、以民為天，做一個以民為天的總統，做一個有勇氣的總統。（編輯：王思捷）1080625

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