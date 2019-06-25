郭台銘：我是中華民國最強外掛 務實有魄力

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，參選的前鴻海董事長郭台銘表示，他是經濟戰略、產業布局的第一人選，他沒別的本事，只會務實賺錢，「我是中華民國最強外掛」。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）參與國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘今天表示，國家治理的關鍵因素是領導力，他是經濟戰略、產業布局的第一人選，他沒別的本事，只會務實賺錢，「我是中華民國最強外掛」。

2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會晚間在高雄國際會議中心舉行，5位參選人前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題交鋒。

郭台銘在第一輪發言表示，他是政治菜鳥，但他誠懇、認真、肯拚，不怕得罪人。他競選不募款，因為不想有任何包袱，他是來為中華民國服務，用40多年的創業精神和執行力，做大破大立的總統，只要對中華民國有利，他就會做。

他說，他經營企業多年，不炒地皮股票，努力創業投資，提供就業機會；放眼檯面上的政治人物，他是經濟戰略、產業布局的第一人選，他沒別的本事，只會務實賺錢，有魄力做正確決策，有執行力把決策做到最好。

郭台銘表示，他生在台灣、長在台灣，事業總部一直設在台灣，台灣是他永遠的根，他過去雖然成立基金會、捐錢幫助社會，但他發現企業家捐再多錢，都只能治標，無法治本。

郭台銘指出，他競選的中心思想是和平、安定、經濟和未來。他走遍世界，跟多少國際企業家合作、多少國家元首領袖握手成為朋友；國家治理的關鍵因素是領導力，選對人，比漂亮的白皮書更重要，「郭台銘來了，我來了，就會不一樣。」

兩岸關係方面，他主張「大陸不鴨霸，台灣不挑釁」，每年台灣賺大陸800億美元的貿易順差，兩岸一定要有和平、有共識。他提到，「九二共識，一中各表」，重點在「各表」，沒有「各表」就沒有「共識」，這是他的堅持。

他說，台灣是貿易之島，賺錢才能壯大台灣，香港「反送中」後，民進黨大作文章，說「今日香港，明日台灣」，這是沒志氣、自我矮化的說法；一國兩制從來不適用台灣，前總統蔣經國1982年就說過反對一國兩制，民主制度是台灣的驕傲跟堅持，他保證一國兩制絕不會在台灣發生。

在外交上，郭台銘說，他來了，台灣在強權中的關係就要不一樣，職業外交官養成不易，他必定尊重專業。他還有優勢，他曾戴著國旗帽進白宮見美國總統川普，在日本買夏普，讓中華民國國旗跟日本國旗同時掛在各國媒體前面，只有他跟多國領袖有個人交情，「我就是中華民國的最強外掛」。

國防方面，郭台銘主張，國防靠和平，不是不買武器，而是不要為買而買。捍衛國家主權是總統的責任，他不怕打、不畏戰，但為了人民更應該避免戰爭。他認為需要更高科技的防禦性武器，發展AI跟5G，讓高科技結合國防產業，但國防自主武器研發絕不能成為貪污溫床。

他說，他的前半生就是創業，後半生要把有限的生命奉獻給台灣；「高雄要贏，台灣要贏，中華民國要贏，國民黨要三贏，相信郭台銘。」（編輯：謝佳珍）1080625