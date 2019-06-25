國民黨初選政見會直播看這裡 韓郭朱周張先禮後兵
最新更新：2019/06/25 20:21
國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題。參選人周錫瑋（右起）、韓國瑜、張亞中、朱立倫（左起）、郭台銘與國民黨主席吳敦義（左3）在會前展現信心與團結。中央社記者董俊志攝 108年6月25日
（中央社記者余祥台北25日電）2020國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚登場。5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中先禮後兵，在黨主席吳敦義帶領下，手牽手高喊「加油」之後，針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題正式交鋒。
國民黨總統初選競爭激烈，共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。
國民黨將舉辦3場國政願景電視發表會，首場今天晚上8時在高雄國際會議中心舉行，聚焦4大議題，包括憲政、外交、兩岸及國安，主持人為知名主播沈春華。
電視發表會分為兩部分，第一階段由參選人針對這次主題發表意見，每人12分鐘，依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫；第二階段為主持人提問，題目事先公布，並現場抽取2題，每人回答3分鐘。
第一題回答順序為，朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題回答順序為，郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。（編輯：謝佳珍）1080625
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