國民黨初選政見會直播看這裡 韓郭朱周張先禮後兵

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日晚間在高雄國際會議中心登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題。參選人周錫瑋（右起）、韓國瑜、張亞中、朱立倫（左起）、郭台銘與國民黨主席吳敦義（左3）在會前展現信心與團結。中央社記者董俊志攝 108年6月25日