政見會憲政題朱盼降投票年齡 韓指台獨大錯特錯

（中央社記者王承中台北25日電）前新北市長朱立倫今天在政見會問答階段表示，要恢復閣揆同意權，降低投票年齡；高雄市長韓國瑜則說，台灣獨立大錯特錯；前鴻海董事長郭台銘說，民進黨存在的目的就是消滅中華民國。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題交鋒。

在第二階段問答，題目採事先公布，並現場抽出2題，第2題抽到憲政題，請參選人闡述將如何導正目前違憲亂政情況。

韓國瑜表示，經過總統直選、廢除閣揆同意權後，大家誤以為中華民國改為總統制，但總統直選只是增加總統行使權力的正當性，不代表總統權力擴大，現在會亂是因為有總統誤以為可以把手伸到行政院的政策、人事，忽略行政院仍是最高行政機關，行政院長對立法院負責。

韓國瑜指出，民進黨執政3年多，大量設立違憲機關，使得今天憲政混亂。半年來他認為總統蔡英文在實施實施三不主義，不愛中華民國、不要九二共識 、不敢台灣獨立，他請問蔡總統要把中華民國帶去哪裡。

他說，民進黨這幾十年一直實施意識形態的幻術，台灣獨立大錯特錯，獨立就是戰爭，今天民進黨在立法院過半，為什麼不獨立，所有台灣人腦袋要清楚，只有台灣優先，呼籲所有台灣民眾，拜託大家不要再被騙，全部支持台灣優先，全力支持中華民國。

朱立倫表示，因為閣揆同意權被取消，從2000年至今已換15任閣揆，制憲到2000年也才15任閣揆，2000年前閣揆平均任期為3年半，現在為1年2個月，每年審總預算，隔年執行的卻是新任的行政院長，必須要恢復閣揆同意權，走向原來憲政規定的內閣制。

他認為，不能再有超級大總統，或有這樣想法的人當總統，他相信日前韓國瑜稱總統兼閣揆是開玩笑的。

朱立倫指出，要讓年輕人參與民主，要降低投票年齡到18歲，國民黨也一定要主張不在籍投票，讓民主能夠完整，不要讓民眾舟車勞動來投票。國民黨勝選後，也要把全部的違憲機關廢除。

郭台銘表示，中華民國要找回自主性，因為台灣有實力成為美國重建供應鏈的夥伴，又有能力協助大陸轉型成功，就缺懂的領導人，而他是唯一有實務經驗跟美中周旋談判的人。

郭台銘指出，蔡總統依中華民國憲法宣誓就職，但心中沒有中華民國，違法亂紀。民進黨一直以來存在目的就是消滅國民黨、中華民國，蔡政府在年金改革中挑撥世代對立，人民權利無法被保護，2020他一定會把蔡政府拉下來，維護中華民國憲法。

張亞中則說，國民黨中央只有在選舉時才開始維護憲法，希望從現在開始，民進黨有任何破壞憲法體制，黨主席要帶領大家上街頭。

周錫瑋指出，當選後一定要把前總統陳水扁關回去，所有民進黨破壞民主自由的事都要依法究辦。（編輯：蘇龍麒）1080625