智財權威謝銘洋任大法官 曾提司法改革期許

謝銘洋27日獲立法院同意任大法官，曾發表多篇智慧財產權相關領域論文和專書，也是現任智慧財產培訓學院主持人之一，是國內智慧財產權的權威。（中央社檔案照片）

（中央社記者許秩維台北27日電）台大法律系教授謝銘洋今天獲立法院同意任大法官，他是國內智慧財產權的權威，曾對司法改革提出期許，在太陽花學運時也肯定學生勇敢站出來反服貿。

立法院會今天上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，4人都獲超過57票同意票，獲立法院同意任大法官。

現年61歲的謝銘洋是台大法律系畢業，並取得德國慕尼黑大學法學博士學位，1990年返回台灣於台大法律系任教至今；現職為台大法律系教授，曾任台大法律學院院長、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員、農委會農業智慧財產權審議委員會委員、民間司法改革基金會監事等。

謝銘洋的專攻領域為智慧財產權法，包括專利法、著作權法、營業秘密法等，曾發表多篇智慧財產權相關領域論文和專書，也是現任智慧財產培訓學院主持人之一，是國內智慧財產權的權威。

台大法律學院校友會2017年曾舉辦司法改革座談會，當時謝銘洋等人提出4大改革期許，包括改善辦案態度、提升辦案品質、促進辦案時程，從全民法治教育、律師倫理、媒體自律著手，盼司法早日贏得人民信賴。

謝銘洋也曾因太陽花學運受關注，2014年3月太陽花學運時，有學生和民眾闖入行政院，遭警方驅離。時任台大法律學院院長的謝銘洋和多所大學法律學院長、法律系主任發表聯合聲明，相信學生能理性和平地表達訴求，呼籲政府和學生積極溝通，確保學生的人身安全。

另外，太陽花學運落幕時，謝銘洋曾在一場活動中肯定學生勇敢站出來反服貿，甚至提到「我們沒有把馬英九教好」，日前也在立法院遭國民黨立委質疑。謝銘洋則回應，這件事情不能簡化回答，批評前總統馬英九時，他是學者、法律學院院長，是基於保護學生安全的立場。（編輯：張雅淨）1080627