雙子星案遭駁 柯文哲：國家主權意識是屁話

（中央社記者陳怡璇台北27日電）雙子星案遭駁回，台北市長柯文哲今表示「國家願景、國家主權意識，在我看來都是屁話」，並說若決定駁回雙子星，不需要審核這麼久，5天就夠了，「這5個月對我來說就是浪費」。

台北市長柯文哲今天出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—2019暑期市政體驗」大專院校組，有學生發問，從他的角度看見了那些政治文化的改變。

柯文哲表示，很多人在問台灣現階段到底需要什麼，而有人會說國家願景或國家主權意識，「在我看來都是屁話」，並說若中央要駁回雙子星案，不用花5個月審核是不是中資，「5天就可告訴我」，這5個月時間對他來說就是浪費。

不過，柯文哲上午出席「台北市108年民政團隊聯合頒獎典禮」時，被問到經濟部投審會駁回雙子星案，他僅表示尊重投審會。媒體追問聽到消息的當下心情如何，柯文哲說「也沒有什麼爽不爽，我們這種亞斯伯格症沒什麼情緒」。

柯文哲說，「以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請的時候，我認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利的影響。」但北市府尊重投審會決定，後續要看南海集團的反應再來處理，例如訴願或是行政訴訟，「不過比較確定的是，這應該會拖很久」。（編輯：李亨山）1080627