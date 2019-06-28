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法官法三讀
立法院臨時會院會歷經2天的焦土表決，28日三讀修正通過法官法部分條文。（圖取自Pixabay圖庫）
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法官法三讀3/3

法官法三讀通過 柯建銘：司法改革邁向新里程碑

最新更新：2019/06/28 19:19
立法院臨時會院會28日三讀修正通過法官法部分條文。民進黨立委柯建銘說，司法改革邁向新的里程碑。（中央社檔案照片）
立法院臨時會院會28日三讀修正通過法官法部分條文。民進黨立委柯建銘說，司法改革邁向新的里程碑。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過法官法部分條文。民進黨立委柯建銘說，司法改革邁向新的里程碑；國民黨立委曾銘宗則說，修法廣度不夠、改革深度不夠；民間司改會則認為有5大進步。

立法院臨時會院會歷經2天的「焦土表決」，今天晚上6時左右三讀修正通過法官法部分條文；當立法院長蘇嘉全敲下議事槌的那一刻，現場響起掌聲，也有多位民進黨立委手舉標語，高喊「司法改革大邁進、不適任法官快淘汰」口號。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，法官法修法終於完成，司法改革邁向一個新的里程碑，淘汰不適任法官，法官法是重中之重，剩下的只有參審制、陪審制問題。

民進黨立委尤美女表示，法官法是司法改革重要的一環，雖然這次修法無法滿足民間團體的期待，但所有改革是一步一腳印、慢慢地往前進，這次修正達到某些程度的前進。

民進黨立委周春米說，法官法的修正除了要強化不適任司法官的監督淘汰機制，也希望建立讓大多數優秀的司法官不受干擾的審判環境；本次法官法大翻修，綜合了朝野各黨團、民間團體以及學者專家的意見，期盼能使不適任司法官的監督、淘汰機制更加完備，重拾人民對司法的信心。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，根據中正大學犯罪研究所調查報告，民眾對於司法的信任度只有22%，而且司法院公布的數據，民眾對於司法的信任度也只有36%，這次法官法修正共修了64條條文，但廣度不夠、改革深度不夠，沒有辦法解決民眾對司法改革的殷殷期望。

曾銘宗也說，這次法官法的修正內容，「我們拒絕替蔡政府的司法改革背書」，今天既然三讀通過，也希望相關單位能確實落實執行，未來也能提出更廣、更深、更立即性的措施，建立民眾對司法的信任度，讓司法成為仲裁社會爭端的最後一道防線。

時代力量立委黃國昌指出，2011年通過的法官法，民間社會批評是一部50分的法官法，今天通過的法官法，跟2011年的版本比起來，絕對是進步，但還是沒有辦法符合民間社會的期待，也沒有真正落實司法改革國是會議決議、沒有落實初衷。

民間司法改革基金會今天召開記者會表示，這次法官法修法有5大進步，包括人民可以直接請求評鑑、請求評鑑時效合理延長、縮短懲戒的冗長程序、請求評鑑人的程序保障，以及職務法庭採用參審制。

民間司法改革基金會也說，這次修法有5大重點漏未列入，包括請求評鑑人的範圍過於狹窄、評鑑委員並未明文納入非法律人、全面評核制度成效不彰，卻不思改善反而廢除、司法品質無法評鑑的問題未解決，以及充實評鑑組織的規範不明。（編輯：趙蔚蘭）1080628

地機族
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