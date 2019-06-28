立院三讀 司法官貪污判刑定讞應繳回停職薪水

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院臨時會院會歷經2天的「焦土表決」，今天三讀修正通過法官法部分條文，未來若法官、檢察官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水。

此外，三讀條文規定，為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，因此在法官懲戒處分種類中，增加剝奪退休金及退養金等款，檢察官也適用此規定。

法官法於民國100年7月公布，外界認為法官法施行多年以來，成效明顯不彰，過於嚴苛的程序及要件，造成實務上懲戒、淘汰不適任司法官的困難重重，屢遭質疑官官相護，嚴重打擊人民對司法的信賴。

立法院長蘇嘉全於20日、24日召開黨團協商，朝野立委就增加懲戒處分種類，以及時代力量立法院黨團提案，若司法官貪污判刑定讞，要追回停止職務期間所領的薪水等條文取得共識，昨天跟今天在立法院會處理。

時代力量立委黃國昌說，若法官貪污就不准從納稅人身上領任何一毛錢，而前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍因收賄遭判刑12年定讞，但她在停職期間領了6年多的半俸，這筆錢一定要追回。

朝野立委今天處理外界俗稱的「陳玉珍條款」條文時，無異議通過。三讀條文規定，實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸；此部分也適用於檢察官。

三讀通過條文也明定，增加法官懲戒處分種類，納入「剝奪退休金及退養金，或剝奪退養金」、「減少退休金及退養金10%至20%」，但公教人員保險養老給付、受懲戒法官自行繳付的退撫基金費用本息，不在此限；另外，已退休或離職的法官，已給付的給與均應予追回，並得以受懲戒法官尚未領取的退休金或退養金為抵銷、扣押或強制執行等。

三讀條文提到，法官經司法院或監察院移送懲戒，或經司法院送請監察院審查者，在判決確定生效或審查結束前，不得申請資遣或退休。但移送懲戒後經職務法庭同意者，不在此限。（編輯：黃國倫）1080628