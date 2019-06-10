前檢察官詹昭書涉貪案 高院更二審判10年

（中央社記者劉世怡台北10日電）前新竹地檢署檢察官詹昭書被控收賄，一審獲判無罪，二審及更一審均改重判10年，案經最高法院發回，高院更二審今天依貪污罪判詹昭書10年，並建議將本案列為研討案例。

全案是廉政署於民國100年10月間報請竹檢指揮，發動調查，查出詹昭書涉嫌在新竹地檢署任內，利用辦理國土保育案件機會，接受溫泉業者請託擺平糾紛，收受賄賂。

一審新竹地院審理後，以收賄事證不足為由，判處詹昭書無罪。但法官在判決書中指出，詹昭書行為已嚴重戕害檢察官職務聲譽，讓全體檢察官蒙羞。

經上訴，二審台灣高等法院法官痛斥詹貪小便宜、出賣靈魂，改依違反貪污治罪條例，逆轉改判刑10年、褫奪公權6年，並追繳犯罪所得逾新台幣73萬元。

全案經上訴，最高法院將案件發回，高院更一審判詹昭書10年徒刑，經上訴，最高法院又將案件發回，高院更二審今天宣判，仍判詹昭書10年徒刑。還可上訴。

高院更二審合議庭審判長梁耀鑌宣判時指出，本案一審判無罪，高院及更一、更二均判檢察官詹昭書有罪，屬於爭議案件，應可列入案例研討。（編輯：方沛清）1080610