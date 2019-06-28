法官法三讀 當事人或被害人可請求法官個案評鑑

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過法官法部分條文，過去人民必須透過民間團體來請求對法官進行個案評鑑，這次修法讓當事人或犯罪被害人能直接請求個案評鑑，直接監督。

法官法於民國100年7月公布，外界認為法官法施行多年以來，成效明顯不彰，過於嚴苛的程序及要件，造成實務上懲戒、淘汰不適任司法官的困難重重，屢遭質疑官官相護，嚴重打擊人民對司法的信賴。

這次法官法修法，立法院長蘇嘉全於20日、24日召開黨團協商，當時會中對於廢止法官全面評核制度，讓法官個案評鑑請求主體，納入當事人或犯罪被害人或具法律上利害關係人等條文，朝野無法取得共識。

立法院臨時會院會昨天晚上挑燈夜戰處理法官法草案，但因國民黨團逐條提出要求表決、重付表決，院會處理到27日晚間11時45分，全案只處理到草案第37條條文，院會今天從草案第39條開始表決處理。

三讀條文規定，司法院人事審議委員會的外部委員（即學者專家），增加有對法官「獎懲」事項的表決權，另外也廢止法官全面評核制度。

關於法官評鑑委員會制度改革上，三讀條文規定，法官若有違反法官倫理、違反辦案程序規定或職務規定等狀況，情節重大，受評鑑法官所承辦已終結案件檢察官外的當事人或犯罪被害人，得請求法官評鑑委員會進行個案評鑑。

為擴大外界參與跟監督司法的表現，三讀條文明定，法官及檢察官評鑑委員會的組織結構，增加外部評鑑委員（即學者及社會公正人士）人數，分別從原來的4人改為6人。

在懲戒程序部分，法官評鑑委員會認定有懲戒必要者，現行機制為「將做成的決議報由司法院移送監察院，經監察院彈劾後再移送職務法院審理」。為加速懲戒速度與效率、避免疊床架屋情形發生，這次三讀修法通過條文規定，「有懲戒之必要者，法官評鑑委員會報由司法院移送職務法庭審理，並得建議懲戒種類」，採「雙軌制」運行，藉此強化評鑑委員會的職能。

至於職務法庭運作上，這次修法最大亮點，就讓法官懲戒案件的判決引進多元觀點。三讀條文規定，第一審審理法官懲戒案件時，加入2名參審員作為合議庭成員，而職務法庭的裁判由原本的1級1審，變更為1級2審；第2審案件應於6個月內審結。

民進黨立委周春米說，這次修法有6大重點，包括擴大司法官評鑑的外部參與，提升公信力；強化個案評鑑制度；適度放寬請求評鑑時效；懲戒程序改採「雙軌制」；職務法庭由1級1審改為1級2審制，增加外部參與；增修法官懲戒處分種類，增訂「剝奪、減少退休金及退養金」。（編輯：黃國倫）1080628