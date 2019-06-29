陳其邁籲韓國瑜回頭是岸 顧好高雄登革熱疫情

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）行政院副院長陳其邁表示，高雄市長韓國瑜應該多花時間在登革熱防疫工作，「不要三天兩頭往外跑」，他呼籲韓國瑜「回頭是岸」，應把疫情顧好，不要只「忙著選舉」。

2019總統盃黑客松第二次工作坊今天舉辦，下午陳其邁陪同總統蔡英文出席並參觀各組成果，會後陳其邁接受媒體採訪。

媒體問及高雄市出現罷免市長韓國瑜的連署活動，陳其邁表示，他不是很清楚，但韓國瑜應該把高雄市民的聲音「聽進去」，目前高雄市登革熱「疫情嚴峻」，還沒有辦法獲得控制，韓國瑜應該多花時間在防疫工作，「不要三天兩頭往外跑」。

陳其邁指出，韓國瑜明天還要去新竹造勢，「坐這山看那山」、「一天到晚在外面趴趴走」、「為了登上權力的高峰」，他認為，高雄市民心裡應該「頗不是滋味」。

陳其邁建議韓國瑜應該多留在高雄，「把疫情顧好比較重要」，他說，疫情顧好、市政做好，自然大家會支持；若疫情亂竄，高雄市民會引起很大的反彈。他呼籲韓國瑜「回頭是岸」，把疫情顧好。

陳其邁再三強調，防治登革熱疫情「社區動員很重要」，需要高雄市政府動起來，但是，他認為，現在的高雄市政府「忙著選舉」。

媒體問對於韓國瑜日前公布就職半年施政成果的看法，陳其邁指出，市政是「一棒接一棒」，施政不要有過多藍綠的意識形態干擾，尤其在招商部分，希望韓國瑜在招商部分多注意。

陳其邁表示，對於高雄建設，中央地方應通力合作，他也責成內政部和科技部，加速橋頭科學園區的興建進度，因應美中貿易戰和台商回流，希望更多的高科技大廠往高雄移動。

談到長榮空服員可望罷工落幕，陳其邁表示，希望勞資雙方盡速讓罷工結束，恢復航空運量，勞資雙方可對勞動條件建立更好的溝通管道。（編輯：郭萍英）1080629