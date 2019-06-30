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柯文哲：辦大型造勢活動沒募款很困難

最新更新：2019/06/30 12:12

（中央社屏東縣30日電）台北市長柯文哲屏東參訪行程第2天從車城鄉福安宮參拜出發，針對媒體詢問下鄉被韓國瑜造勢稀釋焦點，將來會不會辦造勢活動，他說，造勢活動很花錢，對他來說，執行有困難。

柯文哲連續2天在屏東縣參訪，昨天帶台北市府團隊到屏東縣政府辦縣市交流後，晚上以私人行程與夫人陳佩琪到墾丁，在墾丁大街與民眾拍照就花了40分鐘，恆春鎮長盧玉棟也出面陪同。

柯文哲昨晚下榻墾丁，今天在屏東也是一整天私人參訪行程，上午第一站從參拜車城福安宮出發，並在這裡接受媒體聯訪，有媒體問他，福安宮每位候選人必拜，他來參拜，參選總統意念有沒有更有頭緒。柯文哲閃避問題回答說，以往經過只知福安宮是台灣最大土地公廟，今天來才知是中亞最大，真的是很少見。

媒體再問柯文哲頻頻下鄉，但今天卻碰到高雄市長韓國瑜在新竹造勢，新聞焦點被稀釋掉，將來有沒有考慮辦大型造勢活動。柯文哲答說，台灣如果要走向更文明的社會，像美國就很少辦大型造勢活動，辦造勢很花錢，光遊覽車1輛1天就要新台幣8000元，便當也要花錢，像他沒有事先募款的人，要執行很困難。

媒體問他有沒有可能與前鴻海董事長郭台銘及前立法院長王金平組第3勢力，柯文哲嘆了一口氣說，「台灣每天都有聽說，不要去聽那有的沒有的」。

郭台銘在國民黨初選國政願景發表會提到他當總統「0到6歲的幼兒由國家養」，柯文哲說，台北市也在試這問題，少子化一方面是文化問題，但實際上也要減輕年輕父母的負擔，不然單純生產補助沒有用，0到6歲的托育、幼稚園要怎麼處理還是很重要，台北財政比較好，其他縣市要像台北很難，幼兒福利還是要做到全台統一。

柯文哲與夫人陳佩琪在參拜福安宮後，前往車城鄉的三番咖啡參訪，再往北參訪枋山芒果觀光果園、萬巒鄉萬金聖母聖殿，中午在萬巒海鴻飯店品嚐萬巒豬腳，下午參訪可茵山可可農莊後，再到潮州鎮品嚐美食冷熱冰，而後到屏東市參訪甲魚養殖場及元晶光電屏東廠，晚上到屏東市慈鳳宮參拜後，就近逛屏東觀光夜市並用餐。（編輯：黃世雅）1080630

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