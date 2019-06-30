閃靈奪最佳樂團 蘇嘉全：林昶佐為首位鑲金立委

第30屆金曲獎頒獎典禮29日晚間在台北小巨蛋舉行，最佳樂團獎由閃靈獲得，團員開心在後台留影。中央社記者張新偉攝 108年6月29日

（中央社記者王承中台北30日電）立法院長蘇嘉全今天針對閃靈樂團奪得金曲獎最佳樂團表示，閃靈主唱Freddy林昶佐成為立法院有史以來第一位鑲金的立委，林昶佐即便投身政治，對於音樂的熱愛依然沒有改變。

第30屆金曲獎最佳樂團頒給閃靈。閃靈主唱林昶佐昨天在佐致詞時聲援「反送中」，直呼「香港加油，台灣萬歲。」還在台上感謝台北市中正區、萬華區的市民朋友。

蘇嘉全今天在臉書上發文，恭喜林昶佐所屬的閃靈樂團，獲得今年金曲獎「最佳樂團」。蘇嘉全表示，閃靈樂團以「政治」入圍今年金曲獎六項大獎，讓林昶佐成為立法院有史以來第一位鑲金的委員。

蘇嘉全指出，今年初他在立法院舉辦新春團拜公益音樂會，就特別邀請林昶佐來獻唱好幾首歌曲，其中不僅演唱這次得獎專輯的主打歌「烏牛欄大護法」，他們兩個也合唱了經典台語歌「行船人的純情曲」。當時他就知道，林昶佐即便投身政治，對於音樂的熱愛依然沒有改變。

他表示，閃靈樂團自1995年成立以來，音樂作品的內容都以台灣本土的歷史、神話與為背景，透過音樂的力量，在國際社會為台灣大力宣傳。看著林昶佐從音樂界出發，一路上不畏艱難，帶著理念打入政治界，再以政治、音樂人的雙重角色，得到華人音樂圈年度盛事「金曲獎」殊榮肯定，對於台灣政治圈與文化界而言，都是非常有意義的一件事。

蘇嘉全指出，每個人無論身在什麼位子，都能夠為國家做出貢獻。林昶佐則是一個人同時身在兩個領域裡，為台灣打拚。期待閃靈樂團與林昶佐，能夠繼續努力帶來更多好的歌曲，繼續宣揚台灣的本土文化，開拓台灣的國際知名度，大家一起努力。（編輯：林沂鋒）1080630