拚初選首造勢 郭台銘：要做一個會做事的總統

（中央社記者王鴻國新北30日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天展開初選前唯一一場造勢活動，從慈惠宮參拜後展開車隊遊行，繼而參加萬人造勢晚會時強調，他只會做事，不會造勢，他要做一個會做事的總統。

國民黨總統初選參選人韓國瑜30日在新竹舉辦造勢活動。郭台銘則回防出生地板橋，掃街拜票，晚間來到由永真教育基金會在板橋第二運動場舉辦的「新北歡樂嘉年華園遊會」，進場時獲歡迎，花了近半個小時才來到舞台。和母親及妻子一起上台致詞。

郭台銘表示，他39年出生時在4坪大的房子內住6人，感謝慈惠宮給他和家人有一塊立足之地，從小在媽祖廟內出生，小時又赤腳上學，首先學會的就是台語，附近的北門街曾是河流，媽媽在河邊洗衣及教他識字。

他表示，人不能忘本，他很知足感恩，也感謝新北這個最大移民城市給他機會，他熱愛中華民國這塊土地，雖然在世界征戰45年，他迄現仍只有一本中華民國的護照，他在初選之前只辦這場感恩晚會，因為他是只會做事不會造勢的人。

他表示，他是政治素人，由於小時候貧窮生活，讓他了解基層老百姓的苦，也因為學費都是自己賺，他了解年輕人的苦，因此，他要做一個會做事且不貪污的總統，也要做有效率的總統，打造有效率的政府。

他強調，過去一直規規距距做生意賺錢及繳稅，不炒地皮也不炒股票，也一定會保衛中華民國並再創台灣經濟奇蹟，同時，他不求名也不求利，只求讓家人和所有百姓能平安過日子。

永真教育基金會指出，新北歡樂嘉年華園遊會是為了幫助弱勢公益團體、小農及原住民族文創產業所舉辦，屬公益園遊會活動，因郭台銘今天有行程在板橋掃街拜會鄉親，因此邀請他於結束拜會後到園遊會共襄盛舉，支持公益活動。（編輯：方沛清）1080630

國民黨總統初選參選人郭台銘（左2）30日晚間在新北板橋第二體育場，參加新北歡樂嘉年華園遊會，在台上與母親交談。中央社記者吳家昇攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘（圖）30日在新北板橋第二體育場參加新北歡樂嘉年華園遊會，因天氣炎熱，郭台銘拿出手帕擦汗。中央社記者吳家昇攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘30日晚間在新北板橋第二運動場，參加新北歡樂嘉年華園遊會，大批民眾到場支持。中央社記者吳家昇攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘30日晚間在新北板橋第二運動場參加新北歡樂嘉年華園遊會，民眾揮舞中華民國國旗表達支持。中央社記者吳家昇攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘（穿西裝者）30日展開初選前唯一一場造勢活動，花了近半小時進場。中央社記者王鴻國攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘（穿西裝者）30日展開初選前唯一一場造勢活動，他強調，他只會做事，不會造勢，他要做一個會做事的總統。中央社記者王鴻國攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘30日展開初選前唯一一場造勢活動，從慈惠宮參拜後展開車隊遊行，許多民眾前往支持。中央社記者王鴻國攝 108年6月30日

國民黨總統初選參選人郭台銘（中）30日在新北板橋第二體育場參加新北歡樂嘉年華園遊會，進場時受到熱烈歡迎。中央社記者吳家昇攝 108年6月30日