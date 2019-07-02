韓國瑜造勢地惹議 楊文科：未來不外借政治活動

新竹縣長楊文科2日在縣府主管會報中指出，縣府前的內廣場屬公家機關設施，未來原則上不再外借辦政治活動，以免影響市民生活。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年7月2日

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）高雄市長韓國瑜日前在新竹縣造勢活動借新竹縣政府前廣場引發批評，新竹縣長楊文科今天受訪表示，未來縣府前的內廣場，原則上不外借辦政治活動，以免影響市民生活。

新竹縣議員連郁婷今天受訪表示，不少住戶向她陳情，韓國瑜在6月30日在新竹縣政府前廣場造勢，隔日就是大學指考日，造勢活動附近住戶中，也有不少考生，受噪音影響，難以靜心應試。況且，縣府前廣場屬縣政府、竹北市公所管轄，公家機關不應出借給特定政治人物，也影響行政中立。

新竹縣政府今天進行主管會報，楊文科在會中指出，該造勢活動後進行檢討，確認縣府前的內廣場是縣府廳舍設施，應保持行政中立，不宜外借舉辦政治活動，因此，未來原則上都不准外借辦理政治活動。

楊文科解釋，縣政府的內廣場為停車場，屬於交通旅遊處管轄，廣場兩旁公園綠地則為綜合發展處核准的職權，至於在縣政府外廣場為「縣政六路廣場」則是竹北市公所管轄。

楊文科說，當時考量該活動的主辦單位向竹北市公所申請商借「縣政六路廣場」時，提及出席人數多，要有寬裕的空間容納人潮。若不租借，人潮還是會蔓延至縣府所管轄的廣場。

他指出，考量一旦人潮湧入，恐會造成更大的混亂狀況，不如一同為參與民眾打造安全動線，決定在不影響停車供給情形下出借。

楊文科表示，縣政府受理此活動申辦時，內部協調不夠充足。對於此次經驗，縣府會檢討、改進，避免讓民眾困擾與爭議。

楊文科說，未來縣府的內廣場是否出借辦理政治活動，縣府將審慎評估，原則上不再外借辦理政治活動，以免影響民眾的生活、交通。

他表示，假設未來需要用到此場地，縣府內部將以專案核准。至於竹北市公所所屬管轄區，由市公所依法辦理。（編輯：張銘坤）1080702